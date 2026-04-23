Gemini больше не эксклюзив: ЕС требует от Google открыть Android для других ИИ

Компания Google оказалась под усиленным давлением со стороны европейских регуляторов из-за монопольного положения своего искусственного интеллекта Gemini на платформе Android.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Брюссель готовит официальные требования к подразделению Alphabet, которые должны заставить техгиганта предоставить конкурентам, таким как ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, идентичный уровень доступа к функциям операционной системы.

По мнению надзорных органов ЕС, текущая закрытость системы нарушает принципы справедливой конкуренции и ограничивает выбор пользователей.

Борьба за равный доступ

Основная претензия Еврокомиссии состоит в том, что Gemini имеет эксклюзивный доступ к глубокой интеграции с приложениями и системными инструментами Android.

Регуляторы планируют обязать Google обеспечить сторонним ШИ-помощникам возможность работать через голосовую активацию и интегрироваться с другим программным обеспечением на том же уровне эффективности, что и сервис компании.

Риски безопасности

Компания Google уже выразила обеспокоенность, что подобные требования могут подвергнуть угрозе конфиденциальность и безопасность данных пользователей Android. В Маунтин-Вью утверждают, что предоставление глубокого системного доступа сторонним разработчикам ослабит защитные механизмы платформы.

Ситуация также приобретает политическую окраску: Белый дом под руководством Дональда Трампа раскритиковал действия ЕС, назвав их "несправедливой атакой" на американский бизнес.

В случае отказа выполнить требования Google, грозят новые многомиллиардные штрафы, которые дополнят уже существующие взыскания на сумму почти 9,5 миллиарда евро.

Напомним, согласно исследованиям, 85% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом, хотя только 6% готовы платить за премиумфункции. При этом ChatGPT и Gemini остаются наиболее узнаваемыми платформами на отечественном рынке, значительно опережая конкурентов по количеству активных пользователей.