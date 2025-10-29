Зеленський доручив розпочати експорт української зброї з листопада

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду у листопаді запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський заявив під час зустрічі з урядовцями.

"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця", - наголосив президент.

За словами глави держави, міністр оборони України Денис Шмигаль має до кінця року організувати виконання всіх завдань щодо виробництва та постачання дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та далекобійних безпілотників.

“На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави”, – зазначив Зеленський.

Зауважимо, Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Запуск керованого експорту зброї

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї.

Президент зазначив, що Україна має необхідну зброю та виробничі можливості, але відчуває дефіцит фінансування. Водночас експорт дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Зеленський також заявляв, що буде представлений концепт — три нові експортні платформи:

для взаємодії зі США,

для європейських партнерів,

для інших зацікавлених країн і партнерів світу.

Додамо, про експорт зброї в Україні заговорили ще у 2024 році. Від початку повномасштабного вторгнення Україна фактично заборонила експорт озброєнь, що суттєво обмежило можливості вітчизняних виробників. Це спонукає великі технологічні компанії розглядати можливість перенесення виробництва за кордон.

Експорт українського озброєння може принести в державний бюджет від $500 млн до $1 млрд податків. Ця сума в першу чергу залежатиме від обсягів продажу зброї.