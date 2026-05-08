Оборонний холдинг з Еміратів не отримав дозвіл на купівлю частки в українській Fire Point

Оборонний холдинг EDGE Group з Об’єднаних Арабських Еміратів поки не подав повторну заявку до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на купівлю частки в українській оборонній компанії Fire Point.

Як інформує Delo.ua, про це повідомили в АМКУ у відповідь на запит "Суспільного".

У комітеті уточнили, що у 2026 році повторна заява щодо концентрації за участю EDGE Group і ТОВ "Фаєр Поінт" не надходила.

Наприкінці 2025 року EDGE Group звертався до АМКУ із заявкою на придбання частки в українській компанії. За даними BBC-Україна, мова йшла про купівлю 30% Fire Point, а потенційну суму угоди оцінювали у $760 млн.

Втім у січні 2026 року Антимонопольний комітет повернув заявку без розгляду. В АМКУ пояснили, що документи не відповідали вимогам положення про розгляд справ щодо концентрації суб’єктів господарювання, що унеможливило їхній розгляд.

Fire Point працює в оборонному секторі України, а потенційна угода з одним із найбільших оборонних холдингів Близького Сходу могла б стати одним із найбільших іноземних інвестиційних проєктів у вітчизняному ОПК під час війни.

Потенційна угода могла стати однією з найбільших іноземних інвестицій в український оборонний сектор за час повномасштабної війни. Водночас відсутність повторної заявки свідчить про затримку або перегляд умов можливої співпраці між сторонами.

Нагадаємо, ще 16 березня Антимонопольний комітет України повернув заявку оборонного холдингу Об’єднаних Арабських Еміратів EDGE Group на купівлю 30% українського виробника далекобійних дронів і ракет "Фламінго" Fire Point. Угода, яка могла б оцінити компанію у $2,5 млрд, офіційно загальмувала.

Про Fire Point

Fire Point – найбільший виробник далекобійних дронів в Україні. Виторг компанії в 2024-му – 4,3 млрд грн, згідно з YouControl. У першому кварталі 2025-го компанія отримала 2,6 млрд грн. Фінрезультати за повний рік YouControl та аналогічні сервіси не розкривають, оскільки в дію вступив закон про обмеження доступу до реєстрів щодо оборонних компаній.

Нині власниками є головний конструктор Денис Штілерман, який володіє понад 97% акцій, та Єгор Скалига.

Fire Point у 2025 році запустив виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.