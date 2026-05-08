Оборонный холдинг из Эмиратов не получил разрешение на покупку доли в украинском Fire Point

Оборонный холдинг EDGE Group из Объединенных Арабских Эмиратов пока не подал повторную заявку Антимонопольному комитету Украины для получения разрешения на покупку доли у украинской оборонной компании Fire Point.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщили в АМКУ в ответ на запрос "Суспільного".

В комитете уточнили, что в 2026 году повторное заявление о концентрации с участием EDGE Group и ООО "Файер Поинт" не поступало.

В конце 2025 года EDGE Group обращался в АМКУ с заявкой на приобретение доли у украинской компании. По данным BBC-Украина, речь шла о покупке 30% Fire Point, а потенциальная сумма сделки оценивалась в $760 млн.

В январе 2026 года Антимонопольный комитет вернул заявку без рассмотрения. В АМКУ пояснили, что документы не отвечали требованиям положения о рассмотрении дел о концентрации субъектов хозяйствования, что сделало невозможным их рассмотрение.

Fire Point работает в оборонном секторе Украины, а потенциальное соглашение с одним из крупнейших оборонных холдингов Ближнего Востока могло бы стать одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в отечественном ОПК во время войны.

Потенциальное соглашение могло стать одной из самых крупных иностранных инвестиций в украинский оборонный сектор за время полномасштабной войны. В то же время отсутствие повторной заявки свидетельствует о задержке или пересмотре условий возможного сотрудничества между сторонами.

Напомним, еще 16 марта Антимонопольный комитет Украины вернул заявку оборонного холдинга Объединенных Арабских Эмиратов EDGE Group на покупку 30% украинского производителя дальнобойных дронов и ракет "Фламинго" Fire Point. Соглашение, которое могло бы оценить компанию в $2,5 млрд, официально затормозило.

О Fire Point

Fire Point – крупнейший производитель дальнобойных дронов в Украине. Выручка компании в 2024-м – 4,3 млрд грн, согласно YouControl. В первом квартале 2025 года компания получила 2,6 млрд грн. Финрезультаты за полный год YouControl и аналогичные сервисы не раскрывают, поскольку вступил в силу закон об ограничении доступа к реестрам в отношении оборонных компаний.

В настоящее время владельцами является главный конструктор Денис Штилерман, владеющий более 97% акций, и Егор Скалига.

Fire Point в 2025 году запустил производство дальнобойной ракеты "Фламинго".

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.