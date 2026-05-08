Оборонный холдинг из Эмиратов не получил разрешение на покупку доли в украинском Fire Point

Производитель ракет "Фламинго", компания Fire Point
Продажа доли Fire Point холдинга по ОАЭ пока поставили на паузу

Оборонный холдинг EDGE Group из Объединенных Арабских Эмиратов пока не подал повторную заявку Антимонопольному комитету Украины для получения разрешения на покупку доли у украинской оборонной компании Fire Point.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщили в АМКУ в ответ на запрос "Суспільного".

В комитете уточнили, что в 2026 году повторное заявление о концентрации с участием EDGE Group и ООО "Файер Поинт" не поступало.

В конце 2025 года EDGE Group обращался в АМКУ с заявкой на приобретение доли у украинской компании. По данным BBC-Украина, речь шла о покупке 30% Fire Point, а потенциальная сумма сделки оценивалась в $760 млн.

В январе 2026 года Антимонопольный комитет вернул заявку без рассмотрения. В АМКУ пояснили, что документы не отвечали требованиям положения о рассмотрении дел о концентрации субъектов хозяйствования, что сделало невозможным их рассмотрение.

Fire Point работает в оборонном секторе Украины, а потенциальное соглашение с одним из крупнейших оборонных холдингов Ближнего Востока могло бы стать одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в отечественном ОПК во время войны.

Потенциальное соглашение могло стать одной из самых крупных иностранных инвестиций в украинский оборонный сектор за время полномасштабной войны. В то же время отсутствие повторной заявки свидетельствует о задержке или пересмотре условий возможного сотрудничества между сторонами.

Напомним, еще 16 марта Антимонопольный комитет Украины вернул заявку оборонного холдинга Объединенных Арабских Эмиратов EDGE Group на покупку 30% украинского производителя дальнобойных дронов и ракет "Фламинго" Fire Point. Соглашение, которое могло бы оценить компанию в $2,5 млрд, официально затормозило.

О Fire Point

Fire Point – крупнейший производитель дальнобойных дронов в Украине. Выручка компании в 2024-м – 4,3 млрд грн, согласно YouControl. В первом квартале 2025 года компания получила 2,6 млрд грн. Финрезультаты за полный год YouControl и аналогичные сервисы не раскрывают, поскольку вступил в силу закон об ограничении доступа к реестрам в отношении оборонных компаний.

В настоящее время владельцами является главный конструктор Денис Штилерман, владеющий более 97% акций, и Егор Скалига.

Fire Point в 2025 году запустил производство дальнобойной ракеты "Фламинго".

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Автор:
Татьяна Гойденко