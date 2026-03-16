АМКУ отклонил заявку арабского холдинга на покупку доли производителя ракет "Фламинго" Fire Point

Антимонопольный комитет Украины вернул заявку оборонного холдинга Объединенных Арабских Эмиратов EDGE Group на покупку 30% украинского производителя дальнобойных дронов и ракет "Фламинго" Fire Point. Соглашение, которое могло бы оценить компанию в $2,5 млрд, официально затормозило.

EDGE Group обратился в АМКУ за разрешением приобрести долю в Fire Point 30 декабря 2025 года. Этот холдинг принадлежит суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов и был основан в ноябре 2019 года. В его состав входят 35 компаний в гражданских и оборонных направлениях, в том числе в производстве ракет, оружия, космических и кибертехнологий.

"14 января 2026 года заявление возвращено заявителям", – отмечают в АМКУ.

Почему АМКУ мог вернуть заявку

Как рассказали собеседники издания, АМКУ иногда возвращает заявки, чтобы выиграть время в сложных соглашениях. В других крупных транзакциях между первой и повторной подачей проходило от 53 до 77 дней.

Еще одной из возможных причин отказа называют тот факт, что сделка касается компании с технологиями ракетных двигателей. Передача контроля иностранному инвестору может быть расценена как скрытый трансфер стратегических технологий. Именно поэтому одно время затормозило соглашение китайской Beijing Skyrizon с "Мотор Сич".

Компании могли получить консультацию, что в существующем формате сделка невозможна и осуществляют ее переструктурирование, добавляет совладелец одной из украинских оборонных компаний, работающий не на конкурентном с Fire Point рынке.

Также собеседники издания отмечают, что после изменения ситуации на Ближнем Востоке стороны могли решить сделать паузу.

Потому юристы и игроки рынка не исключают ни одного сценария. Возвращение заявки еще не провал: сделка может быть переструктурирована или просто отложена. Интерес EDGE Group к дальнобойному оружию вряд ли исчез — особенно учитывая ситуацию на Ближнем Востоке.

Впервые о потенциальном соглашении сообщило ВВС Украина со ссылкой на собеседников в компании. По данным издания, холдинг EDGE Group планировал приобрести 30% Fire Point за около $760 млн. В целом инвесторы оценили украинскую компанию в $2,5 млрд.

Также сообщалось, что Fire Point в рамках соглашения о продаже своей доли акций суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов, рассматривает возможность удовлетворения космодрома в ОАЭ и деятельности, связанной с ракетной программой.

О Fire Point

Fire Point – крупнейший производитель дальнобойных дронов в Украине. Выручка компании в 2024-м – 4,3 млрд грн, согласно YouControl. В первом квартале 2025 года компания получила 2,6 млрд грн. Финрезультаты за полный год YouControl и аналогичные сервисы не раскрывают, поскольку вступил в силу закон об ограничении доступа к реестрам в отношении оборонных компаний.

В настоящее время владельцами является главный конструктор Денис Штилерман, владеющий более 97% акций, и Егор Скалига.

Fire Point в 2025 году запустил производство дальнобойной ракеты "Фламинго".

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.