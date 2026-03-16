АМКУ отклонил заявку арабского холдинга на покупку доли производителя ракет "Фламинго" Fire Point

АМКУ вернул заявку фонда EDGE из ОАЭ на покупку доли украинской Fire Point

Антимонопольный комитет Украины вернул заявку оборонного холдинга Объединенных Арабских Эмиратов EDGE Group на покупку 30% украинского производителя дальнобойных дронов и ракет "Фламинго" Fire Point. Соглашение, которое могло бы оценить компанию в $2,5 млрд, официально затормозило.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Forbes.

EDGE Group обратился в АМКУ за разрешением приобрести долю в Fire Point 30 декабря 2025 года. Этот холдинг принадлежит суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов и был основан в ноябре 2019 года. В его состав входят 35 компаний в гражданских и оборонных направлениях, в том числе в производстве ракет, оружия, космических и кибертехнологий.

"14 января 2026 года заявление возвращено заявителям", – отмечают в АМКУ.

Почему АМКУ мог вернуть заявку

Как рассказали собеседники издания, АМКУ иногда возвращает заявки, чтобы выиграть время в сложных соглашениях. В других крупных транзакциях между первой и повторной подачей проходило от 53 до 77 дней.

Еще одной из возможных причин отказа называют тот факт, что сделка касается компании с технологиями ракетных двигателей. Передача контроля иностранному инвестору может быть расценена как скрытый трансфер стратегических технологий. Именно поэтому одно время затормозило соглашение китайской Beijing Skyrizon с "Мотор Сич".

Компании могли получить консультацию, что в существующем формате сделка невозможна и осуществляют ее переструктурирование, добавляет совладелец одной из украинских оборонных компаний, работающий не на конкурентном с Fire Point рынке.

Также собеседники издания отмечают, что после изменения ситуации на Ближнем Востоке стороны могли решить сделать паузу.

Потому юристы и игроки рынка не исключают ни одного сценария. Возвращение заявки еще не провал: сделка может быть переструктурирована или просто отложена. Интерес EDGE Group к дальнобойному оружию вряд ли исчез — особенно учитывая ситуацию на Ближнем Востоке.

Впервые о потенциальном соглашении сообщило ВВС Украина со ссылкой на собеседников в компании. По данным издания, холдинг EDGE Group планировал приобрести 30% Fire Point за около $760 млн. В целом инвесторы оценили украинскую компанию в $2,5 млрд.

Также сообщалось, что Fire Point в рамках соглашения о продаже своей доли акций суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов, рассматривает возможность удовлетворения космодрома в ОАЭ и деятельности, связанной с ракетной программой.

О Fire Point

Fire Point – крупнейший производитель дальнобойных дронов в Украине. Выручка компании в 2024-м – 4,3 млрд грн, согласно YouControl. В первом квартале 2025 года компания получила 2,6 млрд грн. Финрезультаты за полный год YouControl и аналогичные сервисы не раскрывают, поскольку вступил в силу закон об ограничении доступа к реестрам в отношении оборонных компаний.

В настоящее время владельцами является главный конструктор Денис Штилерман, владеющий более 97% акций, и Егор Скалига.

Fire Point в 2025 году запустил производство дальнобойной ракеты "Фламинго".

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Светлана Манько