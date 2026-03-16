АМКУ відхилив заявку арабського холдингу на придбання частки виробника ракет "Фламінго" Fire Point

Антимонопольний комітет України повернув заявку оборонного холдингу Об’єднаних Арабських Еміратів EDGE Group на купівлю 30% українського виробника далекобійних дронів і ракет "Фламінго" Fire Point. Угода, яка могла б оцінити компанію у $2,5 млрд, офіційно загальмувала.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Forbes.

EDGE Group звернувся до АМКУ за дозволом придбати частку в Fire Point 30 грудня 2025-го. Цей холдинг належить суверенному фонду Обʼєднаних Арабських Еміратів і був заснований у листопаді 2019-го. До його складу входять 35 компаній у цивільних та оборонних напрямках, зокрема у виробництві ракет, зброї, космічних та кібертехнологій.

"14 січня 2026 року заява повернута заявникам", – зазначають в АМКУ.

Чому АМКУ міг повернути заявку

Як розповіли співрозмовники видання, АМКУ іноді повертає заявки, щоб виграти час у складних угодах. В інших великих транзакціях між першою та повторною подачею проходило від 53 до 77 днів.

Ще однією з можливих причин відмови називають той факт, що угода стосується компанії з технологіями ракетних двигунів. Передача контролю іноземному інвестору може бути розцінена як прихований трансфер стратегічних технологій. Саме тому у свій час загальмувала угода китайської Beijing Skyrizon із "Мотор Січ".

Компанії могли отримати консультацію, що в існуючому форматі угода неможлива, і здійснюють її переструктурування, додає співвласник однієї з українських оборонних компаній, що працює не на конкурентному з Fire Point ринку.

Також співрозмовники видання зауважують, що після зміни безпекової ситуації на Близькому Сході сторони могли вирішити зробити паузу.

Тому юристи та гравці ринку не виключають жодного сценарію. Повернення заявки — ще не провал: угода може бути переструктурована або просто відкладена. Інтерес EDGE Group до далекобійної зброї навряд чи зник — особливо з огляду на ситуацію на Близькому Сході.

Уперше про потенційну угоду повідомило "ВВС Україна" з посиланням на співрозмовників у компанії. За даними видання, холдинг EDGE Group планував придбати 30% Fire Point за близько $760 млн. Загалом інвестори оцінили українську компанію у $2,5 млрд.

Також повідомлялося, що Fire Point у межах угоди щодо продажу своєї частки акцій суверенному фонду Об'єднаних Арабських Еміратів, розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ та діяльності, пов'язаною з ракетною програмою.

Про Fire Point

Fire Point – найбільший виробник далекобійних дронів в Україні. Виторг компанії в 2024-му – 4,3 млрд грн, згідно з YouControl. У першому кварталі 2025-го компанія отримала 2,6 млрд грн. Фінрезультати за повний рік YouControl та аналогічні сервіси не розкривають, оскільки в дію вступив закон про обмеження доступу до реєстрів щодо оборонних компаній.

Нині власниками є головний конструктор Денис Штілерман, який володіє понад 97% акцій, та Єгор Скалига.

Fire Point у 2025 році запустив виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.