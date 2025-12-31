Компанія Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", продає частку акцій ОАЕ

Українська компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і крилатих ракет "Фламінго", планує продати 30% своїх акцій Об’єднаним Арабським Еміратам.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на джерела в компанії, які обізнані з деталями угоди.

Зазначається, що міноритарну частку Fire Point придбає оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду ОАЕ. Сума угоди становитиме приблизно 760 мільйонів доларів.

Як розповіли джерела видання, українська компанія вже подала потрібні документи до антимонопольного комітету.

Компанія не має офіційного сайту, тож усю інформацію про неї журналісти беруть з інших відкритих джерел та медіа.

Так, на "Вікіпедії" зазначається, що компанію заснувала у 2022 році група інженерів, архітекторів та геймдизайнерів. Нині власниками є головний конструктор Денис Штілерман, який володіє понад 97% акцій, та Єгор Скалига.

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Профільне видання Defence Express припускає, що українська ракета є аналогом або точною копією крилатої ракети FP-5. Модель FP-5 була представлена компанією Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ на початку лютого 2025 року.

Fire Point та фігуранти корупційного скандалу

Як розповів співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.

Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас".

Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

"Він мій банкір. Я довірив йому свої гроші, і вони там лежать", – сказав співзасновник Fire Point.