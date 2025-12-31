Компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго", продает долю акций ОАЭ

Украинская компания Fire Point, занимающаяся производством дальнобойных дронов и крылатых ракет "Фламинго", планирует продать 30% своих акций Объединенным Арабским Эмиратам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на источники в компании, которые осведомлены о деталях сделки.

Отмечается, что миноритарную часть Fire Point приобретет оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ. Сумма сделки составит около 760 миллионов долларов.

Как рассказали источники издания, украинская компания уже предоставила нужные документы в антимонопольный комитет.

У компании нет официального сайта, поэтому всю информацию о ней журналисты берут из других открытых источников и медиа.

Так, на Википедии отмечается, что компанию основала в 2022 году группа инженеров, архитекторов и геймдизайнеров. В настоящее время владельцами является главный конструктор Денис Штилерман, владеющий более 97% акций, и Егор Скалига.

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмигаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"

Профильное издание Defence Express предполагает, что украинская ракета является аналогом или точной копией крылатой ракеты FP-5. Модель FP-5 была представлена компанией Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в начале февраля 2025 года.

Fire Point и фигуранты коррупционного скандала

Как рассказал совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, бизнесмен Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в украинской энергетике, пытался получить 50% акций оборонной компании

Штиллерман также подтвердил, что в Fire Point работал Игорь Фурсенко, один из фигурантов громких "пленок" по делу НАБУ и САП "Мидас".

Кроме того Михаил Цукерман, брат другого фигуранта антикоррупционных расследований Александра Цукермана, является банкиром Штилермана. Последний подтвердил, что посещал его бэк-офис, последний раз – в 2024 году.

"Он мой банкир. Я доверил ему свои деньги, и они там лежат", – сказал соучредитель Fire Point.