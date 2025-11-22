Миндич хотел купить 50% акций компании Fire Point - совладелец

Бизнесмен Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в украинской энергетике, пытался получить 50% акций оборонной компании Fire Point – производителя дальнобойных ракет Flamingo.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман, сообщает корреспондент "Суспільного".

По словам Штиллермана, Миндич вместе с другими лицами выразил желание стать совладельцем после того, как продукция Fire Point успешно прошла испытания в марте 2024 года. Впрочем, предлагаемые инвестиции в FirePoint назвали недостаточными.

"Один из них, кто предлагал стать нашим совладельцем, был Миндич. Переговоры достаточно долго продолжались, он выражал живой интерес, но мы ему отказали в конце, и остались с ним знакомыми", – сказал совладелец компании.

Штиллерман уточнил, что его с Миндичем связывал также общий интерес к творчеству художника Владислава Шерешевского.

Основатели Fire Point заявили, что вложили в создание оружия 1,5 млн. долларов собственных средств, не привлекая внешних инвесторов.

Штиллерман также подтвердил, что в Fire Point работал Игорь Фурсенко, один из фигурантов громких "пленок" по делу НАБУ и САП "Мидас".

"Игорь Фурсенко и его подчиненная занимались эвакуацией моей жены из России. Моя бывшая жена с двумя детьми проживала в России и не очень желала оттуда уезжать. С Игорем я общался, пожалуй, трижды в жизни. Он этим занимался. Он был трудоустроен на должность администратора",

Кроме того Михаил Цукерман, брат другого фигуранта антикоррупционных расследований Александра Цукермана, является банкиром Штилермана. Последний подтвердил, что посещал его бэк-офис, последний раз – в 2024 году.

"Он мой банкир. Я доверил ему свои деньги, и они там лежат", – сказал соучредитель Fire Point.

Представители Fire Point также заявили, что обысков в них не проводили, однако компания передавала документы детективам в рамках другого расследования – возможного завышения цен на беспилотные системы шестью сторонними предприятиями.

О коррупции в энергетике и при чем здесь Миндич

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

Игорь Миронюк (рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

Дмитрий Басов (тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры предосторожности.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.