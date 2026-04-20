"Хмельницькобленерго" у понад п’ять разів наростило чистий фінансовий результат

За підсумками 2025 року АТ "Хмельницькобленерго" продемонструвало суттєве зростання фінансових показників. Чистий дохід підприємства збільшився на 27,6% порівняно з попереднім роком і склав 4,97 млрд грн. Чистий фінансовий результат компанії зріс у понад 5 разів – до 99 млн грн проти 19,1 млн грн у 2024 році.

Підприємство також наростило загальний обсяг інвестицій на 35%, довівши їх до 826,4 млн грн. Обсяг поточних та капітальних ремонтів електромереж і підстанцій склав 241,3 млн грн, що в 3,2 раза більше за показники попереднього року та на 291% перевищує планові завдання компанії.

Керівник компанії Святослав Козленко зазначив, що досягненню таких результатів сприяли оптимізація бізнес-процесів, підвищення ефективності розподілу електроенергії, а також самовіддана праця 2800 співробітників підприємства.

Крім того, держава, яка володіє 70% акцій компанії (знаходяться в управлінні АТ "Українські розподільні мережі") за минулий рік отримала від підприємства 14,2 млн грн в якості відрахування на державну частку, що теж в 1,6 рази перевищує показник 2024 року.

Довідково

АТ "Хмельницькобленерго" — це державний оператор системи розподілу електроенергії, який забезпечує постачання електрики споживачам Хмельницької області. Основна діяльність — експлуатація мереж, розподіл електроенергії та обслуговування клієнтів у регіоні. Територія обслуговування становить 20,6 тис.км². Загальна протяжність ліній електропередачі — 34 863 км. З березня 2025 року компанію очолює Святослав Козленко.

Нагадаємо, у червні минулого року АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ) завершило процес консолідації державних операторів системи розподілу електроенергії (обленерго), які раніше перебували в управлінні Міністерства енергетики України.