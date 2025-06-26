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Держава завершила консолідацію обленерго: "Українські розподільні мережі" об’єднали ключові енергетичні активи

обленерго
Держава завершила консолідацію обленерго / Depositphotos

Акціонерне товариство "Українські розподільні мережі" (УРМ) завершило процес консолідації державних операторів системи розподілу електроенергії (обленерго), які раніше перебували в управлінні Міністерства енергетики України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост УРМ.

Реорганізація відбулася відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1336 від 29 листопада 2022 року. В результаті АТ "УРМ" збільшило статутний капітал у чотири рази за рахунок додаткової емісії акцій і переданих державних пакетів акцій обленерго.

Таким чином, УРМ консолідувало пакети акцій семи обленерго: 

  • "Хмельницькобленерго" (70%),
  • "Харківобленерго" (65%),
  • "Запоріжжяобленерго" (60,2%), 
  • "Тернопільобленерго" (50,9%),
  • "Сумиобленерго" (25%),
  • "Черкасиобленерго" (46%),
  • а також активи компанії "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" (99,6%), яка володіє ще 25% "Черкасиобленерго", та 25% у "ДТЕК Одеські електромережі".

За словами в.о. гендиректора АТ "УРМ" Артема Мартинюка, на підприємствах групи впроваджено єдину облікову політику згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, розпочато автоматизацію бізнес-процесів та посилено контроль за якістю послуг для споживачів.

Наразі "Українські розподільні мережі" продовжують розбудову ефективної системи корпоративного управління: приведено у відповідність статути операторів системи розподілу, створено професійні органи управління, а компанія демонструє прогрес у досягненні цілей, визначених на момент її створення у 2022 році.

Нагадаємо, у 2023 році Міністерство енергетики передало "Українським розподільним мережам" державні пакети акцій ще п’яти операторів системи розподілу - "Запоріжжяобленерго", "Тернопільобленерго", "Черкасиобленерго", "Харківобленерго" та "Сумиобленерго" (25%).

Автор:
Тетяна Гойденко