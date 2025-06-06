730 млн грн збитків державі: екскерівників "Запоріжжяобленерго" оголосили в розшук:

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосили в міжнародний розшук колишніх генерального та комерційного директорів “Запоріжжяобленерго”. Їх підозрюють у службовій недбалості, що призвела до недоотримання державним підприємством 730 мільйонів гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, компанія, яка займалася розподілом електроенергії, повинна була укласти нові договори зі споживачами в Запорізькій області. В одному з таких договорів посадовці неправильно визначили клас напруги, через що промислове підприємство платило за послуги розподілу електроенергії за заниженим у 9 разів тарифом.

Крім того, встановлено, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи.

В БЕБ додали, що колишньому гендиректору компанії повідомила про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Також йому інкримінують незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 182 КК України).

Колишньому комерційному директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Наразі ексчиновники переховуються за кордоном.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох службових осіб Волинської митниці. Їхні дії призвели до збитків державі на суму понад 53 мільйони гривень.