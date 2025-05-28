Державні збитки на понад 53 млн грн: двоє посадовців Волинської митниці постануть перед судом

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох службових осіб Волинської митниці. Їхні дії призвели до збитків державі на суму понад 53 мільйони гривень.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що впродовж жовтня – грудня 2020 року обвинувачені сприяли незаконному переміщенню комп’ютерної техніки Apple через міжнародний пункт пропуску "Ягодин". Продукцію імпортували без належної сплати митних платежів, маскуючи її, зокрема, вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.

Загалом задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно "не помічали" незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи та вносили неправдиву інформацію до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор". Ці дії дозволили незаконно мінімізувати митні платежі.

Посадовцям повідомили про підозру 25 липня 2024 року за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Слідство у справі було завершено у вересні того ж року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.