Государственный ущерб более чем на 53 млн грн: двое должностных лиц Волынской таможни предстанут перед судом

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Волынской таможни. Их действия привели к ущербу государству на сумму более 53 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что в течение октября – декабря 2020 года обвиняемые способствовали незаконному перемещению компьютерной техники Apple через международный пункт пропуска "Ягодин". Продукцию импортировали без надлежащей уплаты таможенных платежей, маскируя ее, в частности, подержанной сельскохозяйственной техникой и механическим оборудованием.

В общей сложности задокументировано восемь эпизодов, когда служащие таможни умышленно "не замечали" незаконное перемещение товаров, составляли поддельные документы и вносили ложную информацию в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор". Эти действия позволили незаконно минимизировать таможенные платежи.

Чиновникам сообщили о подозрении 25 июля 2024 по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу было завершено в сентябре того же года.

Напомним, Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.