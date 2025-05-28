Правительство изменило систему оплаты труда таможенников: от чего будет зависеть их зарплата

Кабмин принял постановление, изменяющее систему оплаты труда таможенников. Теперь их зарплата будет напрямую зависеть от профессиональных компетенций, опыта и результатов работы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Отмечается, что зарплата таможенника состоит из должностного оклада, надбавок и премий. Совокупный размер основных надбавок (прибавки за выполнение особо важной работы, надбавки за персональную квалификацию и надбавки за выполнение личных ключевых показателей эффективности) не может превышать 90% должностного оклада. Размер премий не может превышать 30% фонда должностного оклада в год.

Новые правила оплаты труда

Должностной оклад будет теперь зависеть от объема профессиональных знаний и навыков (таможенных компетенций), а не от принадлежности к конкретному структурному подразделению. Таможенные компетенции объединены в группы по функциональному направлению, такие как таможенный контроль, таможенный аудит, противодействие таможенным правонарушениям, ИТ, правовое обеспечение и т.д.

Размеры окладов будут выше для должностей, требующих большего объема знаний и навыков. Это означает, что в одном подразделении могут быть должности с разными требованиями к профессиональному уровню и, соответственно, с разными окладами. То есть должностной оклад будет зависеть от объема требований к должности, а не от принадлежности к конкретному структурному подразделению.

В структурном подразделении по одному функциональному направлению могут быть одновременно должности, требующие высокого уровня знаний и навыков, и должности, требующие меньшего уровня.

Кто будет получать больше

Высший уровень должностного оклада предусматривается для инспекторов в профильных для Гостаможслужбы группах таможенных компетенций (например, таможенный контроль и оформление, аудит, предотвращение таможенных правонарушений ). Низшие оклады будут представлены в группах организационного и хозяйственного обеспечения (правовое, финансовое, кадровое обеспечение ).

Однако новая система оплаты труда учитывает, что и в подразделениях правового или кадрового обеспечения аппарата Гостаможслужбы есть должности, требующие высокого профессионального уровня.

Например, оклады 30% главных государственных инспекторов высшего профессионального уровня юридической службы будут выше окладов 70% работников в подразделении по организации выполнения таможенных формальностей.

Напомним, Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.