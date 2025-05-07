Таможня обнаружила нарушений почти на 2,9 млрд грн с начала года: что пытались провезти незаконно

С начала 2025 года таможенники зафиксировали 3288 случаев нарушения таможенных правил на общую сумму около 2,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Как отмечается, в рамках 1222 дел о нарушении таможенных правил были временно изъяты предметы правонарушений на сумму 306,5 миллиона гривен.

Среди изъятого:

промышленных товаров на 169,6 млн. грн;

транспортных средств на 108,2 млн. грн;

продовольственных товаров на 26,6 млн. грн;

валюты на 2,2 млн. грн.

По 608 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 17,3 млн. грн., взыскано в Госбюджет 18,1 млн. грн. с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

Кроме того, таможенными органами в суд передано 1921 дело о нарушении таможенных правил на сумму почти 2,4 миллиарда гривен. По результатам рассмотрения этих дел судами, в том числе открытыми в предыдущие периоды, были наложены взыскания в виде конфискации товаров и штрафов на общую сумму 1,9 миллиарда гривен.

Напомним, Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.