Доброчестность и образ жизни таможенников будут проверять каждые три года: правительство утвердило механизм

Кабинет министров утвердил механизм проверки на доброчестность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов. Соответствующее постановление принято 29 апреля.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Принятое постановление, проект которого разработал Минфин, определяет объективный и четкий механизм проведения проверки на доброчестность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов. Согласно новому порядку все таможенники будут проходить обязательную проверку раз в три года, а также в случае поступления информации о возможных коррупционных нарушениях.

Порядок оценки доброчестности и мониторинга образа жизни служащих таможни

Согласно этому порядку все должностные лица таможенных органов раз в три года, а также, немедленно, в случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти, в т.ч., от правоохранительных органов, подлежат проверке на добродетель.

Проверка проводится уполномоченным подразделением по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.

В случае выявления признаков неблагополучия соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер в пределах компетенции.

Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства по отношению к должностному лицу таможенного органа.

Порядок представления декларации доброчестности должностных лиц таможенных органов

Порядком предусмотрена ежегодная подача такой декларации в уполномоченное подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность. Документ также содержит форму декларации.

Напомним, с 19 апреля 2025 года в Украине вступают в силу законодательные новации, предусмотренные законом №3926-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза". Изменения направлены на гармонизацию национального таможенного законодательства с европейскими нормами и практиками.