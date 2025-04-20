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Сегодня Украина переходит на европейские таможенные правила

таможенные правила
Украина переходит на европейские таможенные правила/Западная граница

С 19 апреля 2025 г. в Украине вступают в силу законодательные новации, предусмотренные законом № 3926-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза" и принятые правительством 15 апреля.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Эти изменения направлены на гармонизацию национального таможенного законодательства с европейскими нормами и практиками.

Механизмы реализации новых норм заложены в проекте постановления Кабинета министров, разработанном Министерством финансов с участием Государственной таможенной службы. В преддверии изменений Гостаможслужба провела разъяснительное совещание для руководителей профильных департаментов, в частности, по вопросам авторизации, таможенного аудита, контроля таможенных процедур и администрирования платежей.

Предусматривающие изменения

Одной из ключевых новаций является введение авторизаций на виды деятельности, контроль за которыми осуществляется таможенными органами. Если раньше бизнес должен получать отдельные разрешения на проведение таких операций, то теперь их заменят авторизации, удостоверяющие соответствие предприятия определенным критериям.

Авторизации также будут касаться помещения товаров в определенные таможенные режимы.

Изменения предусматривают расширение спектра складских операций, которые могут осуществляться на таможенных складах, снижение требований к инфраструктуре таких объектов в соответствии с европейской практикой, а также постепенный переход от разрешительной системы к системе авторизаций.

В течение следующего периода во всех регионах Украины будут проходить разъяснительные мероприятия для представителей бизнеса, которые должны адаптировать свою деятельность к новым подходам. При этом для части авторизаций предусмотрен переходный период продолжительностью в один год — до 19 апреля 2026 года.

Напомним, что в январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2 455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн. Также по 420 делам, в частности, заведенным в предыдущих периодах, таможнями применены штрафы на 14,6 млн грн, из которых 14,1 млн грн уже взыскано в госбюджет.

Автор:
Татьяна Гойденко