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Кабмин обновил систему таможенных авторизаций в соответствии с европейскими требованиями

таможня
Правительство модернизировало систему таможенных авторизаций.

Правительство обновило механизм предоставления таможенных авторизаций для приближения его к стандартам ЕС. Постановление, принятое 15 апреля, позволит адаптировать бизнес и таможню к новым правилам и будет способствовать постепенному переходу в европейское таможенное законодательство.

Об этом информирует пресс-центр Гостаможслужбы.

О модернизации системы таможенных авторизаций

Постановлением обновлена и усовершенствована система таможенных авторизаций, еще более приблизив ее к европейским стандартам. Это позволит бизнесу и таможенным органам своевременно приспособиться к новым правилам в сфере внешнеэкономической деятельности, постепенно перейти к современному таможенному законодательству и укрепить конкурентоспособность украинских компаний в условиях интеграции в европейский рынок.

Принятым постановлением правительство обновило подход к предоставлению таможенных авторизаций, предусмотрев ряд изменений для их гармонизации с европейской практикой. В частности:

  • обновлены формы заявлений и авторизаций для АЭО и таможенных упрощений;
  • утверждены новые формы для таможенных режимов (конечное использование, временный ввоз, переработка) и отдельных видов деятельности (таможенный брокер, таможенные склады и т.п.);
  • определена форма заявления и порядок передачи прав и обязанностей по авторизации; адаптирована анкету самооценки к требованиям закона №3926;
  • усовершенствован порядок оценки предприятий таможенными органами, включая новую методику финансовой оценки;
  • утверждены формы отчетности о движении товаров на таможенных складах.

Напомним, что в январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2 455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн. Также по 420 делам, в частности, заведенным в предыдущих периодах, таможнями применены штрафы на 14,6 млн грн, из которых 14,1 млн грн уже взыскано в госбюджет.

Автор:
Ольга Опенько