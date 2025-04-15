Кабмін оновив систему митних авторизацій відповідно до європейських вимог

Уряд оновив механізм надання митних авторизацій для наближення його до стандартів ЄС. Постанова, ухвалена 15 квітня, дозволить адаптувати бізнес і митницю до нових правил та сприятиме поступовому переходу до європейського митного законодавства.

Про це інформує пресцентр Держмитслужби.

Про модернізацію системи митних авторизацій

Постановою оновлено та вдосконалено систему митних авторизацій, ще більше наблизивши її до європейських стандартів. Це дозволить бізнесу та митним органам своєчасно пристосуватися до нових правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності, поступово перейти до сучасного митного законодавства та зміцнити конкурентоспроможність українських компаній в умовах інтеграції до європейського ринку.

Прийнятою постановою уряд оновив підхід до надання митних авторизацій, передбачивши низку змін для їх гармонізації з європейською практикою. Зокрема:

оновлено форми заяв та авторизацій для АЕО і митних спрощень;

затверджено нові форми для митних режимів (кінцеве використання, тимчасове ввезення, переробка) та окремих видів діяльності (митний брокер, митні склади тощо);

визначено форму заяви та порядок передачі прав і обов’язків за авторизацією; адаптовано анкету самооцінки до вимог закону №3926;

вдосконалено порядок оцінки підприємств митними органами, включаючи нову методику фінансової оцінки;

затверджено форми звітності про рух товарів на митних складах.

Нагадаємо, що січні-березні 2025 року митні органи зафіксували 2 455 порушень митних правил на загальну суму 1,4 млрд грн. Також у 420 справах, зокрема заведених у попередніх періодах, митницями застосовано штрафи на 14,6 млн грн, з яких 14,1 млн грн уже стягнуто до держбюджету.