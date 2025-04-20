Відсьогодні Україна переходить на європейські митні правила

З 19 квітня 2025 року в Україні набирають чинності законодавчі новації, передбачені законом № 3926-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу" та ухвалені урядом 15 квітня.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Ці зміни спрямовані на гармонізацію національного митного законодавства з європейськими нормами та практиками.

Механізми реалізації нових норм закладено в проєкті постанови Кабінету міністрів, розробленому Міністерством фінансів за участю Державної митної служби. Напередодні змін Держмитслужба провела роз'яснювальну нараду для керівників профільних департаментів, зокрема з питань авторизації, митного аудиту, контролю митних процедур і адміністрування платежів.

Що передбачають зміни

Однією з ключових новацій є запровадження авторизацій на види діяльності, контроль за якими здійснюється митними органами. Якщо раніше бізнес мав отримувати окремі дозволи на проведення таких операцій, то тепер їх замінять авторизації, які засвідчуватимуть відповідність підприємства визначеним критеріям.

Авторизації також стосуватимуться поміщення товарів у певні митні режими.

Зміни передбачають і розширення спектра складських операцій, які можуть здійснюватись на митних складах, зниження вимог до інфраструктури таких об'єктів відповідно до європейської практики, а також поступовий перехід від дозвільної системи до системи авторизацій.

Упродовж наступного періоду в усіх регіонах України проходитимуть роз’яснювальні заходи для представників бізнесу, які мають адаптувати свою діяльність до нових підходів. При цьому для частини авторизацій передбачено перехідний період тривалістю один рік — до 19 квітня 2026 року.

Нагадаємо, що січні-березні 2025 року митні органи зафіксували 2 455 порушень митних правил на загальну суму 1,4 млрд грн. Також у 420 справах, зокрема заведених у попередніх періодах, митницями застосовано штрафи на 14,6 млн грн, з яких 14,1 млн грн уже стягнуто до держбюджету.