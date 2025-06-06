Экс-директоров "Запорожьеоблэнерго" объявили в розыск из-за 730 млн грн убытков

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявили в международный розыск бывших генерального и коммерческого директоров "Запорожьеоблэнерго". Их подозревают в служебной халатности, что привело к недополучению государственным предприятием 730 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прес-сслужбу БЭБ.

По данным следствия, компания, которая занималась распределением электроэнергии, должна была заключить новые договоры с потребителями в Запорожской области. В одном из таких договоров должностные лица неправильно определили класс напряжения, из-за чего промышленное предприятие платило за услуги распределения электроэнергии по заниженному в 9 раз тарифу.

Кроме того, установлено, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей носило длительный и систематический характер. В частности, за пять лет государственное облэнерго недополучило более 730 млн грн доходов. Ущерб подтвержден выводом комплексной судебно-экономической экспертизы.

В БЭБ добавили, что бывшему гендиректору компании сообщила о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Также ему инкриминируют незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 182 УК Украины).

Бывший коммерческий директор уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время эксчиновники скрываются за границей.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Волынской таможни. Их действия привели к ущербу государству на сумму более 53 миллионов гривен .