Государство завершило консолидацию облэнерго: "Украинские распределительные сети" объединили ключевые энергетические активы

Акционерное общество "Украинские распределительные сети" (УРМ) завершило процесс консолидации государственных операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго), ранее находившихся в управлении Министерства энергетики Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост УРМ.

Реорганизация состоялась в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1336 от 29 ноября 2022 года. В результате АО "УРМ" увеличило уставный капитал в четыре раза за счет допэмиссии акций и переданных государственных пакетов акций облэнерго.

Таким образом, УРМ консолидировало пакеты акций семи облэнерго:

"Хмельницкоблэнерго" (70%),

"Харьковоблэнерго" (65%),

"Запорожьеоблэнерго" (60,2%),

"Тернопольоблэнерго" (50,9%),

"Сумыоблэнерго" (25%),

"Черкассыоблэнерго" (46%),

а также активы компании "Украинская энергосберегающая сервисная компания" (99,6%), владеющей еще 25% "Черкассыоблэнерго", и 25% в "ДТЭК Одесские электросети".

По словам и. гендиректора АО "УРМ" Артема Мартынюка, на предприятиях группы внедрена единая учетная политика согласно международным стандартам финансовой отчетности, начата автоматизация бизнес-процессов и усилен контроль качества услуг для потребителей.

"Украинские распределительные сети" продолжают развитие эффективной системы корпоративного управления: приведены в соответствие уставы операторов системы распределения, созданы профессиональные органы управления, а компания демонстрирует прогресс в достижении целей, определенных на момент ее создания в 2022 году.

Напомним, в 2023 году Министерство энергетики передало "Украинским распределительным сетям" государственные пакеты акций еще пяти операторов системы распределения — "Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" (25%).