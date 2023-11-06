"Украинским распределительным сетям" передали госдоли еще пяти облэнерго: до этого они контролировали два

Министерство энергетики передало акционерному обществу "Украинские распределительные сети" государственные пакеты акций еще пяти операторов системы распределения - "Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" (25%), говорится в сообщении.

Таким образом, УРС получили права акционера уже в семи операторах системы распределения электроэнергии в разных регионах. На момент же создания предприятия в его состав вошли "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго" (по 70%).

"Наша основная задача – усиление энергетической безопасности государства. Качественная, системная работа операторов системы распределения электроэнергии – ее составляющая, сверхважная в условиях военных вызовов", – отметил министр Герман Галущенко.

Глава Минэнерго отметил важность системного сотрудничества операторов для получения необходимой международной помощи: как в рамках гуманитарного оборудования, так и на средства Фонда энергетической поддержки.

Важной составляющей работы общества, по его словам, также является единая техническая политика и унификация потребностей в закупках электроэнергетического оборудования. Это будет способствовать усилению эффективности работы компаний и надежности предоставления услуг потребителям.

Как отметил исполняющий обязанности генерального директора УРС Артем Мартынюк, компания ставит своей целью консолидировать усилия для привлечения лучших мировых практик в развитие сетевого хозяйства Украины.

"Мы совместно должны найти и внедрить новые технологические решения, сформировать единую техническую политику для повышения уровня устойчивости энергетической системы, а также создать условия для надежного, эффективного функционирования и развития ОСР в условиях трансформации энергорынка, интеграции с объединенной энергосистемой Европы", - отметил он.

Напомним, что создание УРС как единого оператора облэнерго было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 29 ноября 2022 года. Уставный капитал АО в размере 1,514 миллиарда гривен был сформирован путем внесения госпакетов акций "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".

Как заявлял тогда заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, в УРС планировалось передать пакеты всех шести государственных облэнерго: кроме этих двух, это указанные выше "Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".

"Есть перечень облэнерго, которые находятся в собственности подсанкционных лиц, по которым будет запущена процедура конфискации в соответствии с законодательством. После того, как она будет завершена, абсолютно логично, что эти пакеты акций тоже будут переданы в управление холдингу", - заявлял представитель ОП.

Речь идет, напомним, об активах пяти компаний, контролировавшихся группой VS Energy и арестованных перед созданием УРС: "Житомироблэнерго" (95,54%), "Херсоноблэнерго" (99,99%), "Кировоградоблэнерго" (72,9 %), "Черновцыоблэнерго" (96,78%) и "Ровнооблэнерго" (93,24%).