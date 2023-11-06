"Українським розподільним мережам" передали держчастки ще п'яти обленерго: до цього вони контролювали два

Міністерство енергетики передало акціонерному товариству "Українські розподільні мережі" державні пакети акцій ще п’яти операторів системи розподілу - "Запоріжжяобленерго", "Тернопільобленерго", "Черкасиобленерго", "Харківобленерго" та "Сумиобленерго" (25%), йдеться у повідомленні відомства.

Таким чином, УРМ набули право акціонера вже у семи операторах системи розподілу електроенергії у різних регіонах. На момент створення підприємства до його складу увійшли "Хмельницькобленерго" та "Миколаївобленерго" (по 70%).

"Наше основне завдання – посилення енергетичної безпеки держави. Якісна, системна робота операторів системи розподілу електроенергії – її складова, надважлива в умовах воєнних викликів", - зазначив міністр Герман Галущенко.

Очільник Міненерго відзначив важливість системної співпраці операторів для отримання необхідної міжнародної допомоги: як у межах гуманітарного обладнання, так і за кошти Фонду енергетичної підтримки.

Важливою складовою роботи товариства, за його словами, є також єдина технічна політика та уніфікація потреб у закупівлях електроенергетичного обладнання. Це сприятиме посиленню ефективності роботи компаній та відповідно надійності надання послуг споживачам.

Як зазначив виконувач обов'язків генерального директора УРМ Артем Мартинюк, компанія ставить за мету консолідувати зусилля для залучення кращих світових практик у розвиток мережевого господарства України.

"Ми спільно маємо віднайти та впровадити нові технологічні рішення, сформувати єдину технічну політику для підвищення рівня стійкості енергетичної системи, а також створити умови для надійного, ефективного функціонування та розвитку ОСР в умовах трансформації енергоринку, інтеграції з об’єднаною енергосистемою Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, що створення УРМ як єдиного оператора обленерго було передбачено постановою Кабінету міністрів від 29 листопада 2022 року. Статутний капітал АТ у розмірі 1,514 мільярда гривень було сформовано шляхом внесення держпакетів акцій "Хмельницькобленерго" та "Миколаївобленерго".

Як заявляв тоді заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, до УРМ планувалося передати пакети всіх шести державних обленерго: окрім цих двох, це зазначені вище "Запоріжжяобленерго", "Тернопільобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго".

"Є перелік обленерго, які знаходяться у власності підсанкційних осіб, по яких буде запущена процедура конфіскації відповідно до законодавства. Після того, як вона буде завершена, абсолютно логічно, що ці пакети акцій теж будуть передані в управління цього холдингу", - казав представник ОП.

Йдеться, нагадаємо, про активи п'яти компаній, що контролювалися групою VS Energy і були арештовані перед створенням УРМ: "Житомиробленерго" (95,54%), "Херсонобленерго" (99,99%), "Кіровоградобленерго" (72,9%), "Чернівціобленерго" (96,78%) та "Рівнеобленерго" (93,24%).