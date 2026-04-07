Оператор державних обленерго отримав новий склад наглядової ради: що відомо

Міністерство енергетики призначило двох представників держави у наглядовій раді АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ). Також обрано трьох незалежних членів.

Зазначається, що представниками держави в наглядовій раді компанії стали голова наглядової ради ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" Сергій Карпенко та заступник голови Державної служби статистики Віктор Поліщук

Також незалежними членами наглядової ради УРМ стали інженер-проектант ТОВ "Одесагрогаз" Ігор Бурак, заступник директора з економіки та фінансів ДП "Морський нафтовий термінал "Південний" Ярослав Диковицький, директор з інвестицій та розвитку бізнесу Групи компаній Vitagro Group та колишній голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Новий склад наглядової ради обрано строком на три роки.

Нагадаємо, у грудні весь склад наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ) було звільнено.

Члени наглядової ради УРМ були призначені без конкурсу ексміністром енергетики та фігурантом справи НАБУ "Мідас" Германом Галущенко, якого звільнили на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики. Наразі він перебуває у СІЗО.

Про УРМ

АТ "Українські розподільні мережі" – це державна компанія, створена урядом для управління державними пакетами акцій обленерго (операторів системи розподілу) з метою забезпечення надійного та ефективного розподілу електроенергії, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій.

До складу АТ "УРМ" входять державні контрольні пакети акцій шести операторів системи розподілу, зокрема АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Харківобленерго". Окрім того, товариству передано 25% акцій АТ "Сумиобленерго".

Єдиним акціонером та уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ "УРМ" є Міністерство енергетики України.

Нагадаємо, Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.