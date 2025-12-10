Корупція в енергетиці: звільнені всі члени наглядової ради УРМ, яких призначив ексміністр Галущенко

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов звільнив весь склад наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ), який був призначений без конкурсу ексміністром енергетики та фігурантом справи НАБУ "Мідас" Германом Галущенком.

Як пише Delo.ua, відповідний наказ підписаний 9 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, звільнено трьох незалежних членів Олега Канцурова, Євгенія Литвинова та Андрія Кострицю, а також двох представників держави Світлану Білько та Андрія Почтарьова.

У наказі зазначається, що він виданий у зв’язку з необхідністю обрання складу наглядової ради відповідно до конкурсної процедури, передбаченої порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (постанова № 777 від 03 вересня 2008).

Члени наглядової ради УРМ були призначені без конкурсу ексміністром енергетики та фігурантом справи НАБУ "Мідас" Германом Галущенко, якого звільнили на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики.

Про УРМ

АТ "Українські розподільні мережі" – це державна компанія, створена урядом для управління державними пакетами акцій обленерго (операторів системи розподілу) з метою забезпечення надійного та ефективного розподілу електроенергії, розвитку інфраструктури та залучення інвестицій.

До складу АТ "УРМ" входять державні контрольні пакети акцій шести операторів системи розподілу, зокрема АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Харківобленерго". Окрім того, товариству передано 25% акцій АТ "Сумиобленерго".

Єдиним акціонером та уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ "УРМ" є Міністерство енергетики України.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.