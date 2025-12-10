Коррупция в энергетике: уволены все члены наблюдательного совета УРС, которых назначил экс-министр Галущенко

Временный исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов уволил весь состав наблюдательного совета АО "Украинские распределительные сети" (УРС), который был назначен без конкурса экс-министром энергетики и фигурантом дела НАБУ "Мидас" Германом Галущенко.

Как пишет Delo.ua, соответствующий приказ подписан 9 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, уволены три независимых члена Олег Канцуров, Евгения Литвинова и Андрей Кострица, а также два представителя государства Светлана Билько и Андрей Почтарев.

В приказе отмечается, что он издан в связи с необходимостью избрания состава наблюдательного совета в соответствии с конкурсной процедурой, предусмотренной порядком проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (постановление № 777 от 03 сентября 2008 г.).

Члены наблюдательного совета УРМ были назначены без конкурса эксминистром энергетики и фигурантом дела НАБУ "Мидас" Германом Галущенко, уволенным на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Об УРС

АО "Украинские распределительные сети" – государственная компания, созданная правительством для управления государственными пакетами акций облэнерго (операторов системы распределения) с целью обеспечения надежного и эффективного распределения электроэнергии, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

В состав АО "УРС" входят государственные контрольные пакеты акций шести операторов системы распределения, в частности АО "Хмельницкоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго" и АО "Харьковоблэнерго". Кроме того, обществу передано 25% акций АО "Сумыоблэнерго".

Единственным акционером и уполномоченным органом управления корпоративными правами государства в АО "УРС" является Министерство энергетики Украины.

Аудит государственных компаний

Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий поручено проверить эффективность контроля над исполнительными органами, соблюдения антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.