Nestlé планирует инвестировать в Украину 10 млрд гривен

Nestlé в первом полугодии 2026 увеличила продажи в Украине на 19,3% в денежном измерении и на 10% в натуральном. За тот же период украинский рынок FMCG в категориях, где работает компания, вырос на 15% в денежном выражении и на 6% в объемах.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального директора Nestlé в Украине и Молдове Романа Яновича во время брифинга в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Яновича, глобальные продажи группы Nestlé в первом полугодии выросли на 3,6%. На этом фоне украинский бизнес компании показал более высокую динамику.

В первом полугодии 2026 года Nestlé инвестировала 5 млрд. грн. в деятельность в Украине. Из этой суммы 200 млн грн было направлено на развитие фабрик, еще 4,8 млрд грн — на развитие продуктовых категорий.

До конца 2026 года компания планирует довести объем инвестиций в Украину до уровня около 10 млрд. грн. Инвестиции непосредственно в развитие фабрик по итогам года должны составить 1 млрд. грн.

Всего за первые шесть месяцев Nestlé продала в Украине 56 тыс. тонн продукции.

Динамика продаж по основным категориям была такой:

кондитерские изделия - +18% в гривне и +6% в объемах;

кулинария - +12% и +2%;

растворимый кофе - +16% и +4%;

питание для младенцев - +20% и +7%;

другое питание для детей - +20% и +10%;

корма для животных – +20% и +10%.

Отдельно компания фиксирует более быстрый рост в сегменте кофе в капсулах. Продажи этой категории увеличились на 30% в денежном измерении и на 16% в натуральном.

По словам Яновича, Nestlé занимает около половины украинского рынка кетчупа с торговой маркой "Торчин" и какао из Nesquik, а также около трети рынка соусов из "Торчин".

В этом году компания планирует примерно на 20% расширить линейку кулинарной продукции, которая в настоящее время насчитывает более 100 позиций. Быстрее всего растет азиатская линейка — на 20-25%, а в категории заливной вермишели в стаканах компания фиксирует трехзначный рост.

Среди операционных вызовов Янович назвал логистику. Из-за российских ударов по складам компания подготовила резервную схему доставки товаров напрямую в сети супермаркетов без привлечения их распределительных центров.

Еще одной проблемой остается дефицит кадров. По словам гендиректора, на одном из предприятий компании из-за этого пришлось повысить зарплаты на 30%. Nestlé рассматривала возможность привлечения иностранных работников, но пытается закрывать потребность в кадрах среди украинцев.

В первом полугодии 2026 года компания оказала благотворительную помощь более чем на 120 млн грн. С начала полномасштабной войны общий объем такой помощи превысил 2 млрд. грн.

Nestlé работает на Украине с 1994 года. Бизнес компании представлен в категориях кофе и напитков, кондитерских изделий, кулинарии, детского и специального питания, готовых завтраков и кормов для домашних животных.

Во время войны Nestlé инвестировала 43 млн. евро в строительство фабрики в Смолигове Волынской области. Предприятие по производству вермишели было открыто в апреле 2025 года, а инвестиции в него компания планирует увеличить до 70 млн евро к концу 2027 года.

Напомним, Nestlé официально подтвердила намерение избавиться от остатков своего бизнеса по производству мороженого.