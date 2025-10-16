Запланована подія 2

Читати українською

Nestle объявила о массовом сокращении: компания уволит 16 000 сотрудников

Nestle
Nestle сократит 16 000 рабочих мест / Depositphotos

Компания Nestle, крупнейший в мире производитель упакованных пищевых продуктов, объявила о значительном сокращении персонала и повышении целевой суммы экономии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Новый генеральный директор Филипп Навратиль заявил в четверг, что компания сократит 16 000 рабочих мест (5,8% от общего количества сотрудников) в рамках мер по снижению издержек и возобновлению доверия инвесторов.

Кроме того, Nestle повысила целевую сумму экономии средств с 2,5 млрд франков до 3 миллиардов швейцарских франков ($3,77 млрд), которую планирует достичь к концу 2027 года.

Детали сокращений

Компания планирует сократить 12 000 офисных рабочих мест ("белых воротничков") в течение следующих двух лет. Дополнительно будет сокращено 4000 сотрудников в производстве и цепочке поставок в рамках уже действующих инициатив.

Решение о радикальных изменениях принято на фоне беспрецедентного периода управленческих потрясений в Nestle.

Навратиль вступил в должность СЕО после того, как его предшественник, Лоран Фрейкс, был уволен в сентябре из-за неразглашенных отношений с подчиненным. Вскоре после этого председатель правления Пол Бульке досрочно ушел в отставку.

Давление инвесторов

Производитель KitKat, Nespresso и приправ Maggi борется с заторможением роста продаж, падением цены акций и ростом долга, что усилило давление со стороны инвесторов. Компания также сталкивается с импортными тарифами США и общим нестабильным потребительским доверием, поскольку мировые потребители все больше предпочитают здоровое питание.

Несмотря на глобальные вызовы, квартальные результаты принесли положительный сигнал. Реальный внутренний рост (показатель объемов продаж) в третьем квартале составил 1,5%, что значительно превысило ожидания аналитиков (0,3%).

Аналитики Bernstein назвали сокращение численности персонала "значительным сюрпризом", но отметили, что квартальные результаты "подливают масла в огонь восстановления" компании. Эти положительные данные могут предоставить Навратилью необходимый перерыв, чтобы заявить о себе после его неожиданного повышения.

Напомним, крупнейший в мире поставщик автомобильной продукции Bosch также планирует усилить сокращение расходов и персонала. Такое решение является результатом сочетания растущих издержек, торговых конфликтов и низкого спроса.

Автор:
Татьяна Бессараб