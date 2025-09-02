Запланована подія 2

Nestlé уволила гендиректора из-за романа на работе: компания в глубоком кризисе

Nestlé
Nestlé уволила второго CEO за год / Depositphotos

Компания Nestlé уволила генерального директора Лорана Фрейкса после года работы. Причиной стали его "романтические отношения" с подчиненной, что нарушило этический кодекс компании. Это уже вторая смена руководителя за год, что повлекло за собой глубокий кризис управления для швейцарского пищевого гиганта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фрейкс, проработавший в Nestle 39 лет, был назначен генеральным директором только в сентябре прошлого года, чтобы помочь стабилизировать положение швейцарской группы после серии скандалов.

Первоначально Фрейкс отрицал отношения, но дальнейшее расследование, проведенное внешними юристами, подтвердило факт нарушения политики компании. После увольнения он не получит выходного пособия.

По данным Reuters, на место Фрейкса был назначен Филипп Навратил, бывший руководитель Nespresso. Он считается восходящей звездой в компании, в последнее время борющейся со спадом продаж и падением доверия инвесторов.

Кризис управления

Предшественник Фрейкса Марк Шнайдер также покинул пост в августе 2024 года. Таким образом, Nestlé потеряла двух генеральных директоров за год, что, по словам экспертов, является "историческим" хаосом для славившейся своей стабильностью компании.

Инго Шпайх, руководитель отдела корпоративного управления в Deka, отметил, что новому гендиректору придется "исправлять бизнес-модель", сосредотачиваясь на увеличении объемов продаж и эффективности. За последние пять лет акции Nestlé потеряли почти треть своей стоимости.

Один из ведущих инвесторов Nestlé положительно оценил назначение Навратила, поскольку Фрейкс разочаровал инвесторов – за время его руководства акции упали на 17%. Новый руководитель должен сократить расходы и увеличить органический рост.

Другие похожие случаи

Увольнение Лорана Фрейкса пополнило список топменеджеров, потерявших должность из-за романов на работе. Среди них — бывший гендиректор McDonald's Стив Истербрук и руководитель энергетического гиганта BP Бернард Луни, уволенный за аналогичные нарушения.

Новость об увольнении стала главной в швейцарских СМИ. Издание Neue Zuercher Zeitung написало, что Nestlé потеряла свою "легендарную стабильность". Эксперты прогнозируют, что компания может столкнуться с периодом неопределенности.

Автор:
Татьяна Бессараб