Nestlé звільнила гендиректора через роман на роботі: компанія у глибокій кризі

Компанія Nestlé звільнила генерального директора Лорана Фрейкса після року роботи. Причиною стали його "романтичні стосунки" із підлеглою, що порушило етичний кодекс компанії. Це вже друга зміна керівника за рік, що спричинило глибоку кризу управління для швейцарського харчового гіганта.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Фрейкс, який пропрацював у Nestle 39 років, був призначений генеральним директором тільки у вересні минулого року, щоб допомогти стабілізувати становище швейцарської групи після серії скандалів.

Спочатку Фрейкс заперечував стосунки, але подальше розслідування, проведене зовнішніми юристами, підтвердило факт порушення політики компанії. Після звільнення він не отримає вихідної допомоги.

За даними Reuters, на місце Фрейкса призначили Філіпа Навратіла, колишнього керівника Nespresso. Він вважається висхідною зіркою в компанії, яка останнім часом бореться зі спадом продажів та падінням довіри інвесторів.

Криза управління

Попередник Фрейкса, Марк Шнайдер, також залишив посаду у серпні 2024 року. Таким чином, Nestlé втратила двох генеральних директорів за рік, що, за словами експертів, є "історичним" хаосом для компанії, яка славилася своєю стабільністю.

Інго Шпайх, керівник відділу корпоративного управління в Deka, зазначив, що новому гендиректору доведеться "виправляти бізнес-модель", зосереджуючись на збільшенні обсягів продажів та ефективності. За останні п'ять років акції Nestlé втратили майже третину своєї вартості.

Один із провідних інвесторів Nestlé позитивно оцінив призначення Навратіла, оскільки Фрейкс розчарував інвесторів — за час його керівництва акції впали на 17%. Новий керівник, на його думку, повинен скоротити витрати та збільшити органічне зростання.

Інші схожі випадки

Звільнення Лорана Фрейкса поповнило список топменеджерів, які втратили посаду через романи на роботі. Серед них — колишній гендиректор McDonald's Стів Істербрук та керівник енергетичного гіганта BP Бернард Луні, яких звільнили за аналогічні порушення.

Новина про звільнення стала головною у швейцарських ЗМІ. Видання Neue Zuercher Zeitung написало, що Nestlé втратила свою "легендарну стабільність". Експерти прогнозують, що компанія може зіткнутися з періодом невизначеності.