Nestlé запустила пищевое производство в Смолыгове на Волыни

В селе Смолыгов Волынской области компания Nestlé начала производство на новой пищевой фабрике, завершив реализацию инвестиционного проекта, объявленного в 2022 году. Первая производственная линия запущена после двухлетней подготовки, на что компания направила 40 миллионов швейцарских франков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Мощности первой очереди позволят выпустить 5 тысяч тонн вермишели к концу 2025 года. В планах компании – запуск новых производственных линий в течение следующих двух лет.

Это четвертая фабрика Nestlé в Украине и вторая в Волынской области – она расположена рядом с уже действующим предприятием в Торчине. Предприятие ориентировано преимущественно на экспорт: 75% продукции будет поставляться в страны Европейского Союза. Основные ингредиенты для производства украинского происхождения: в частности пшеница и подсолнечное масло.

На новом предприятии уже создано более 300 рабочих мест, а с открытием следующих линий количество работников может возрасти до 1500 человек. Производство также увеличит налоговые поступления в местный бюджет.

Запуск нового предприятия на Волыни, несмотря на продолжающуюся войну, один из крупнейших инвестиционных проектов последних лет в пищевой промышленности Украины.

Напомним, что информация о том, компания начала строить эту фабрику еще в августе 2024 года.