Nestlé в прошлом году вложила 900 млн грн в развитие производства в Украине

Компания по производству продуктов питания и напитков Nestlé вложила более 900 миллионов гривен в модернизацию своих украинских заводов в 2024 году, что позволило увеличить экспорт на 76%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Указывается, что инвестиции были направлены на решения безопасности работников, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов и производственных линий, обучение и развитие работников, улучшение условий работы и инфраструктуру производственных помещений, технологические решения для уменьшения углеродного следа.

"Благодаря инвестициям в 2024 году, сохраняя поставки в 28 стран, компания не только удержала, но и значительно нарастила объемы экспорта по сравнению с прошлым годом. Годовой прирост в объемах составил 76%, а в гривневом эквиваленте – 128%", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2025 году компания планирует открыть новую фабрику в Смолыгове Волынской области, которая сейчас находится на финальном этапе строительства. Новое производство поможет и дальше увеличивать объемы экспорта: 80% продукции, изготовленной на новой фабрике, будет экспортироваться в страны ЕС.

О Nestlé

Nestlé - одна из крупнейших компаний мира в сфере производства продуктов питания и напитков представлена в 186 странах.

В Украине Nestlé начала свою деятельность в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды как NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и другие. В 1998 году Nestlé SA приобрела контрольный пакет акций ЗАО "Львовская кондитерская фабрика "Свиточ", а с 2018 года владеет 100% акций предприятия. В мае 2003 года в Киеве основано ООО "Нестле Украина".

В конце 2003 года Nestlé SA приобрела 100% акций предприятия "Волыньхолдинг"» (ТМ "Торчин"). В 2010 году Nestlé SA приобрела ООО "Техноком", производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ "Мивина". В 2012 году во Львове была создана Nestlé Business Service (NBS Europe), являющаяся одним из пяти сервисных центров Nestlé в мире и предоставляющая услуги по поддержке подразделений компании Nestlé в более чем 40 странах мира.