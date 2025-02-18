Nestlé торік вклала 900 млн грн у розвиток виробництва в Україні

Компанія по виробництву продуктів харчування та напоїв Nestlé вклала понад 900 мільйонів гривень у модернізацію своїх українських заводів у 2024 році, що дозволило збільшити експорт на 76%.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Вказується, що інвестиції були спрямовані на рішення для безпеки працівників, автоматизацію та цифровізацію виробничих процесів і виробничих ліній, навчання і розвиток працівників, покращення умов роботи та інфраструктуру виробничих приміщень, технологічні рішення для зменшення вуглецевого сліду.

"Завдяки інвестиціям у 2024 році, зберігаючи поставки у 28 країн, компанія не лише утримала, а й значно наростила об’єми експорту в порівнянні з минулим роком. Річний приріст в об’ємах склав 76%, а в гривневому еквіваленті - 128%", - йдеться в повідомлення.

Також повідомляється, що у 2025 році компанія планує відкрити нову фабрику у Смолигові Волинської області, що зараз перебуває на фінальному етапі будівництва. Нове виробництво допоможе й надалі збільшувати обсяги експорту: 80% продукції, виготовленої на новій фабриці, буде експортуватися у країни ЄС.

Про Nestlé

Одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, яка представлена у 186 країнах.

В Україні Nestlé розпочала свою діяльність у 1994 році з відкриття представництва. Відтоді компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна".

Наприкінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства "Волиньхолдінг"» (ТМ "Торчин"). В 2010 році Nestlé S.A. придбала ТОВ "Техноком", виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), що є одним із п’яти сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів компанії Nestlé у більш ніж 40 країнах світу.