Nestlé начала нанимать людей на новую фабрику на Волыни: когда заработает

Компания Nestlé в Украине откроет четвертую фабрику в Смолигове Волыни. Пока идет процесс строительства, компания уже взяла на работу более 100 работников и открыла столько же вакансий.

Об этом сообщила пресс-служба Nestlé.

Что известно о новой фабрике?

Отмечается, что новая фабрика станет частью хаба по производству кулинарных продуктов и производит продукцию в том числе и для экспорта в страны ЕС.

Размер инвестиций в новое производство составляет 45 млн. дол. США.

Открытие фабрики запланировано на 4 квартал этого года – в 30-ю годовщину работы Nestlé в Украине.

Пока Nestlé продолжает строить новую фабрику на Волыни. За первое полугодие 2024 года завершен ряд строительных работ в соответствии с планом, установлена часть оборудования, продолжается расширение мощностей по генерации зеленой электроэнергии.

В частности, была установлена солнечная электростанция мощностью 500 кВт, в ближайшее время планируется добавить еще 700 кВт, после чего солнечные электростанции смогут обеспечить 18% потребностей фабрики в электроэнергии.

Создано 300 рабочих мест

Как сообщают в Nestlé, сейчас идет процесс набора работников на новую фабрику: компания уже взяла на работу более 100 человек и открыла столько же вакансий.

Как отмечают в компании, к открытию фабрики на ней уже создано 300 рабочих мест, в дальнейшем их количество будет увеличиваться.

"Nestlé продолжает создавать возможности трудоустройства в Украине, взяв на работу с начала полномасштабной войны более 1200 человек. Кроме этого компания обязалась в течение следующих двух лет трудоустроить и взять на стажировку в Украине 630 молодых людей в рамках своей программы по развитию автомобилей. возможностей для молодежи. В 2024 году к программе летней стажировки присоединились более 20 студентов старших курсов», — сообщают в компании.

О Nestlé

Nestlé – одна из крупнейших компаний мира в сфере производства продуктов питания и напитков, представленная в 186 странах. Штат компании составляет 270 тысяч сотрудников.

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды как NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и другие. В 1998 году Nestlé SA приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ», а с 2018 года владеет 100% акций предприятия.

В мае 2003 года в Киеве основано ООО "Нестле Украина". В конце 2003 года Nestlé SA приобрела 100% акций предприятия "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин").

В 2010 году Nestlé SA приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».

В 2012 году во Львове была создана Nestlé Business Service (NBS Lviv), являющаяся одним из пяти сервисных центров Nestlé в мире и предоставляющая услуги по поддержке подразделений компании Nestlé в более чем 40 странах мира.

Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Также Nestlé Professional является подразделением, которое предлагает удобные и современные комплексные решения для индустрии питания вне дома.