Иностранные инвестиции в Украину растут: кто и почему вкладывает средства в украинские компании

В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций в Украину превзошел показатели довоенных лет. Впрочем, из-за вызовов войны, инвестиционный климат в стране остается нестабильным. Кто и почему инвестирует в Украину во время полномасштабной войны и с какими проблемами сталкиваются инвесторы и бизнес?

За январь-май 2024 года чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину составил 2,2 млрд долларов (в том числе реинвестирование доходов – 1,5 млрд долл.). Для сравнения, за аналогичный период 2023 года приток ПИИ составил 2,1 млрд дол.

"Чистый приток акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов) составил 225 млн долл., (за пять месяцев 2023 года – 217 млн долл.), а чистые привлечения по долговым инструментам составляли 693 млн долл. (за январь – май 2023 года) 252 млн долл.)", – объяснили в НБУ.

По данным НБУ, по состоянию на конец 1 квартала 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину оценен в 55,8 млрд долларов (речь идет о накопленном запасе).

В 2023 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину составил 4,25 млрд долларов, а в 2022 году - 1,1 млрд дол.

Из каких стран поступает больше ПИИ в Украину в 2024 году:

Нидерланды – 1,19 млрд дол.

Кипр – 1,13 млрд дол.



США – 361 млн дол.



Великобритания и Ирландия – 297 млн дол.



Люксембург – 284,5 млн. дол.



Австрия – 276,8 млн дол.



Франция – 263,7 млн дол.



Польша – 191,6 млн дол.



Швейцария – 189,2 млн дол.



Венгрия – 101,9 млн дол.



Какая сейчас ситуация с инвестиционным климатом в Украине

Полномасштабное вторжение оказало большое влияние и на поступление иностранных инвестиций. Несмотря на то, что поступления в 2023 году выросли по сравнению с 2022 годом, большая часть средств – это реинвестированные доходы.

Максим Федосеенко, руководитель стратегических проектов KSE Institute, и Елена Сюмак, руководитель проектов KSE Institute, говорят, что большая часть этой суммы — 3,2 млрд дол. — это реинвестированные доходы уже работающих в Украине иностранных компаний, которые они не могли выводить из Украины в качестве выплаты дивидендов из-за валютных ограничений, принятых НБУ из-за вторжения россии.

В Европейской Бизнес Ассоциации говорят, что иностранные инвесторы достаточно сдержанно оценивают инвестиционный климат Украины, можно сказать даже сдержанно-отрицательно, и сейчас больше занимают позицию наблюдения. Далеко не все иностранные инвесторы настолько устойчивы и подвержены риску, чтобы все же массово вкладывать средства. Однако случаи инвестирования есть. Хотя, это и компании, уже работавшие в стране – Bayer, Nestle, Kingspan, Uniliver и т.д.

В конце 2023 года интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины незначительным образом снизился в 2023 году – до 2,44 балла из 5 возможных (2,48 балла во второй половине 2022 года). В настоящее время большинство, а именно 84% опрошенных директоров членских компаний Ассоциации, считают инвестклимат неблагоприятным. Европейская Бизнес Ассоциация

По мнению Александра Мельниченко, и.о. исполнительного директора UkraineInvest, сейчас экономика все же демонстрирует тенденцию роста, сохранения инвестиционной привлекательности и стабильность внешнеэкономической ситуации, несмотря на сложные вызовы.

"Один из ключевых инструментов в этом направлении — государственная поддержка проектов со значительными инвестициями. Претендовать на получение государственной поддержки могут инвесторы, которые планируют реализовать в Украине проект стоимостью от 12 млн евро с обеспечением 10 и более новых рабочих мест, продолжительностью реализации до 5 лет сферах: производства метана и биометана; электронных коммуникаций; добыча; перерабатывающей промышленности; обращение с отходами; транспорта; складского хозяйства; почтовой и курьерской деятельности; научной и научно-технической деятельности; здравоохранения; туризма; искусства и культуры; курортно-рекреационная сфера; логистики; образования/спорта", – говорит Мельниченко.

В єто же время, они могут получить ряд стимулов от государства: возможность завозить оборудование без импортного НДС; 5 лет не платить налог на прибыль; возможность получить компенсацию до 30% капитальных инвестиций; компенсацию за строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и присоединение к сетям.

С какими вызовами сталкивается бизнес и инвесторы

В Американской торговой палате в Украине говорят, что Украина открыта для бизнеса. В настоящее время 85% компаний-членов Американской торговой палаты полностью функционируют.

"Инвестировать в Украину рискованно, но еще более рискованно в нее не инвестировать. Ведь это страна с большим потенциалом, квалифицированными талантами, большим рынком, расположенным в сердце Европы, с хорошей инфраструктурой и природными ресурсами", - прокомментировали в Американской торговой палате в Украине .

Эксперты KSE Institute рассказывают, что сейчас основные вызовы для бизнеса связаны с военными рисками и последствиями продолжения войны. Обеспечение стабильного энергоснабжения, безопасность сотрудников и сохранность активов, дефицит рабочей силы, рост цен на сырье, материалы и энергоресурсы, высокая стоимость логистики, отсутствие доступного финансирования — это не полный список основных вызовов, с которыми сталкиваются украинские предприниматели.

Систематические опросы бизнеса показывают схожую картину. Например, по результатам апрельского опроса руководителей предприятий "Украинский бизнес во время войны", проводимого Общественной организацией "Институт экономических исследований и политических консультаций", где среди опрошенных преимущественно промышленные предприятия (92%), топ-3 препятствия для ведения бизнеса во время войны следующие: 1) опасность для работы, вызванная полномасштабным российским вторжением (отметили 55% опрашиваемых); 2) рост цен на сырье и материалы (51%); 3) 43% предприятий сообщили о нехватке рабочей силы в результате призыва или выезда сотрудников.

Согласно исследованию состояния и потребностей микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в условиях полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, проводимого Центром развития инноваций, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, национальным проектом Действие. Бизнес и Advanter Group, по состоянию на май В 2024 году среди ключевых препятствий, мешающих возобновлять и развивать бизнес, представители ММСБ называют следующие: непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке, непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса, отсутствие достаточного количества неплатежеспособных клиентов на внутреннем рынке, отсутствие достаточного капитала, отсутствие достаточного количества квалифицированных работников

Какие сферы наиболее привлекательны для инвестиций

Максим Федосеенко, руководитель стратегических проектов KSE Institute, и Елена Сюмак, руководитель проектов KSE Institute, отметили, что больше всего в Украине инвестируют производители оружия и производители другой продукции военного назначения, которые стремятся находиться ближе к местам потребления их продукции и испытанию новых военных технологий. Из-за перестройки транспортных потоков иностранные инвесторы видят возможности в отраслях транспортировки, логистики и складирования.

"Есть также категория инвесторов, которые заходят в ниши, высвободившиеся в прифронтовых регионах, откуда часть бизнесов или релоцировалась или закрылась, что снижает конкуренцию для оставшихся. Еще одна категория новых иностранных инвесторов — это производители строительных материалов и сырья для них, которые во время продолжения боевых действий намерены реализовать проекты, наладить производство, выйти на проектные мощности, чтобы предложить свою продукцию — цемент, стекло, металлоконструкции и т.п. — для масштабных проектов восстановления после окончания боевых действий. рискованных инвестициях, ища и скупая активы, стоимость которых обесценилась на фоне вторжения", – говорят аналитики.

Александр Мельниченко, и.о. исполнительного директора UkraineInvest, отметил, что сейчас правительство выделило ряд приоритетных отраслей экономики, куда будут направлены основные объемы льготного финансирования через Ukraine Investment Framework, инвестиционную составляющую Ukraine Facility. Финансирование будет предоставляться как непосредственно Международным финансовым организациям, так и через банки Украины.

"Рост таких отраслей, как энергетика, транспорт, агропромышленность, критические материалы и перерабатывающая промышленность, обеспечит комплексное развитие экономики и активизирует смежные отрасли. План также имеет 3 сквозных направления, отдельные мероприятия по которым предусмотрены во всех секторах. Это "зеленый" переход, цифровая трансформация и европейская интеграция», – говорит Мельниченко.

Он добавляет, хотя оборонно-промышленный комплекс находится за рамками Плана Ukraine Facility, он, безусловно, среди отраслей, представляющих интерес для инвестирования, и уже анонсирован ряд инвестиционных проектов производителями беспилотников, оружия, снарядов, средств ПВО.

Также высокий интерес для инвесторов представляют сферы, связанные с импортозамещением, из-за нарушений традиционных цепей поставок и конкурентных преимуществ внутреннего производства, и экспортоориентированные проекты, позволяющие инвесторам митинговать валютные риски.

Почему иностранные бизнесы продолжают инвестировать в Украину

Инвестировать в Украине сейчас – это очень рискованное дело. Ведь после одного прилета ракету может не стать всего бизнеса. Впрочем, иностранные бизнесы все же заходят на украинский рынок и видят новые возможности.

Александр Мельниченко говорит, что рисковость дарит большую прибыльность. Иностранцы понимают, что каждый доллар, проинвестированный в Украину сегодня, после победы превратится в 3, а после присоединения Украины к ЕС – в 5 долларов.

Максим Федосеенко и Елена Сюмак отметили, что есть и новые иностранные инвесторы, которые, несмотря на большие риски, инвестируют уже сегодня, не дожидаясь окончания боевых действий, поскольку именно текущее состояние событий дает им возможность рассчитывать на прибыль уже сейчас.

"Правительство Украины и Министерство Экономики вместе с партнерами систематически работают над привлечением иностранных инвестиций и улучшения условий для реализации в Украине инвестиционных проектов. Ukraine Investment Framework предусматривает предоставление 9,3 млрд евро финансирования в течение 2024-2027 гг., из которых 1,4 млрд евро будут доступны в этом году в виде гарантий, смешанного финансирования и грантов, а также технической помощи», – говорят эксперты.

PJSC Carlsberg Ukraine, один из крупнейших инвесторов в Украине, в течение 2023-2024 годов они инвестировали в украинский бизнес около 2 миллиардов гривен.

В компании отметили, что самая большая ошибка, которую могут совершать компании сегодня, – это отказываться от инвестиций. PJSC Carlsberg Ukraine не имеет кредитов и из года в год инвестирует в развитие бизнеса. Так инвестиции Carlsberg за 2021 год составили более 500 млн. гривен, за 2022 год – более 530 млн. гривен, а за 2023-2024 годы Carlsberg усилила инвестиции до 2 млрд грн.

"С 1996 года, когда Carlsberg Group начала свою деятельность в Украине, компания не просто верила в потенциал страны, но и активно инвестировала в ее развитие. С выходом бизнеса с российского рынка этот подход только усилился. Компания верит в свою команду и Украину, видит здесь потенциал, а потому планирует инвестиции в развитие и на следующие годы. Конечно, многое будет зависеть от динамики боевых действий, возвращения территорий и потребителей, а также от общей динамики рынка, но сегодня планы бизнеса остаются неизменными», – комментируют в компании.

Еще один крупный иностранный инвестор – это компания Bayer. Недавно они анонсировали планы вложить 60 млн. евро в развитие производства семян в Украине до 2025 года.

Оливер Гирлихс, генеральный и финансовый директор "Байер" в Украине, говорит, уникальным преимуществом является то, что инвестируя в развитие страны в сложные времена, компании демонстрируют, что преследуют цель нечто большее, чем просто получение прибыли. Инвестируя сейчас, у компаний есть шанс стать интегральной частью будущего Украины, получая благоприятные условия, которые могут не быть доступными в дальнейшем.

"Байер" работает в Украине с 1992 года, и задолго до начала полномасштабной войны наша компания инвестировала уже около 200 млн евро – в частности для строительства современного семенного завода, открытого в 2018 году. Мы сосредоточены на завершении уже начатых в 2023 году дополнительных инвестиций в 60 млн евро для расширения нашего производства семян. Оливер Гирлихс Генеральный и финансовый директор "Байер" в Украине

Он добавил, что компания продолжает вкладывать средства в развитие и восстановление Украины – как в аграрной, так и в медицинской сферах. Так, в прошлом году они объявили о выделении в течение нескольких лет дополнительных $15,5 млн. в поддержку украинских аграриев в партнерстве с Агентством США по международному развитию (USAID). А недавно во время Ukraine Recovery Conference присоединились еще несколько новых инициатив: партнерства для поддержки разминирования сельскохозяйственных земель в Украине, Альянса по гендерно ответственному и инклюзивному восстановлению Украины и Альянсу квалифицированной рабочей силы для Украины.