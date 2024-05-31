В Украине снова производят печенье Oreo: завод в Тростянце заработал на полную мощность

Производитель снеков Mondelez возобновил производство печенья Oreo в Украине после того, как завод компании в Тростянце был сильно поврежден в результате вторжения России.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что работа завода Mondelez в Тростянце полностью возобновлена после реконструкции и частичного открытия в прошлом году производства шоколада.

В компании сообщили, что печенье Oreo и другие шоколадные конфеты, производимые на украинской фабрике, не экспортируются в соседнюю Россию.

Пока ремонтировали завод в Тростянце, Mondelez импортировала в Украину Oreo.

В компании сообщили, что продукция, произведенная на Тростянецком заводе, не только продается на внутреннем украинском рынке, но и экспортируется в такие страны Евразии, как Грузия и Казахстан.

"Мы продолжаем увеличивать наши инвестиции в поддержку и восстановление Украины", – говорится в заявлении компании.

Печенье Oreo является одним из самых крупных брендов Mondelez. Его продажи принесли около 4 миллиардов долларов дохода в прошлом году. Другие ведущие бренды Mondelez включают шоколад Milka и Cadbury.

У Mondelez есть три фабрики в России и продает там свое печенье и снеки, несмотря на бойкоты и призывы со стороны сотрудников, активистов и инвесторов.

Mondelez заявила, что до конца 2023 г. сделает свой бизнес в России «самостоятельным» с самодостаточной цепочкой поставок. В начале этого года компания назначила новое руководство в Европе, включая Россию.

Конкуренты Mondelez, включая Nestle, крупнейшую в мире пищевую компанию, продолжают продавать свою продукцию в России, ведь еда не подпадает под международные санкции.

Напомним, что Mondelez International попала в украинский список спонсоров войны конце мая 2023 года. По данным НАПК, в 2022 году прибыль российского филиала компании составила 339 млн долларов (+303% в год), а выручка – более 1 млрд долларов (+38% в год). При этом бюджет страны-агрессорки был пополнен более чем на 61 млн долларов налогов.

В июне 2023 года Reuters сообщало, что часть компаний Северной Европы прекратила продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.

Источник фото: ua.depositphotos.com