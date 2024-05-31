В Україні знову виробляють печиво Oreo: завод у Тростянці запрацював на повну потужність

Виробник снеків Mondelez відновив виробництво печива Oreo в Україні після того, як завод компанії у Тростянці був сильно пошкоджений внаслідок вторгнення Росії.

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Про це пише агентство Reuters

Зазначається, що роботу заводу Mondelez у Тростянці повністю відновлено після реконструкції і часткового відкриття минулого року виробництва шоколаду.

У компанії повідомили, що печиво Oreo та інші шоколадні цукерки, вироблені на українській фабриці, не експортуються до сусідньої Росії.

Поки ремонтували завод у Тростянці, Mondelez імпортувала в Україну Oreo.

У компанії повідомили, що продукція, вироблена на Тростянецькому заводі, не тільки продається на внутрішньому українському ринку, а експортується в такі країни Євразії, як Грузія та Казахстан.

"Ми продовжуємо збільшувати наші інвестиції в підтримку та відбудову України", - йдеться в заяві компанії.

Печиво Oreo є одним із найбільших брендів Mondelez. Його продажі принесли близько 4 мільярдів доларів доходу минулого року. Інші провідні бренди Mondelez включають шоколад Milka і Cadbury.

Mondelez має три фабрики в Росії і продає там своє печиво та снеки, незважаючи на бойкоти та заклики з боку співробітників, активістів та інвесторів.

Mondelez заявила, що до кінця 2023 року зробить свій бізнес у Росії «самостійним» із самодостатнім ланцюжком поставок. На початку цього року компанія призначила нове керівництво в Європі, включаючи Росію.

Конкуренти Mondelez, включаючи Nestle, найбільшу в світі харчову компанію, продовжують продавати свою продукцію в Росії, адже їжа не підпадає під міжнародні санкції.

Нагадаємо, що Mondelez International потрапила до українського переліку спонсорів війни наприкінці травня 2023 року. За даними НАЗК, у 2022 році прибуток російського філіалу компанії склав 339 млн доларів (+303% за рік), а виручка – понад 1 млрд доларів (+38% за рік). При цьому бюджет країни-агресорки було поповнено на понад 61 млн доларів податків.

У червні 2023 року Reuters повідомляло, що частина компаній Північної Європи припинила продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.

Джерело фото: ua.depositphotos.com