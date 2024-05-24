Єврокомісія оштрафувала виробника Oreo на €337,5 мільйона за штучне завищення цін

Європейська комісія оштрафувала компанію Mondelēz International на €337,5 млн за перешкоджання транскордонній торгівлі шоколадом, печивом та кавовими продуктами між державами-членами ЄС, порушуючи правила конкуренції ЄС.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, розслідування Комісії показало, що Mondelēz порушила правила конкуренції ЄС, беручи участь в антиконкурентних угодах або узгоджених діях, спрямованих на обмеження транскордонної торгівлі різними видами шоколаду, кави та печива, при цьому зловживаючи своїм домінуючим становищем на деяких національних ринках продажу шоколаду.

Комісія дійшла висновку, що незаконна практика Mondelēz не дозволяла роздрібним торговцям вільно закуповувати продукцію в державах-членах ЄС за нижчими цінами та штучно поділяла внутрішній ринок. Такі дії дозволили Mondelēz продовжувати продавати свою продукцію по вищій ціні, що зрештою завдало збитків споживачам у ЄС, які зрештою платили більше за шоколад, печиво та каву.

Довідка

Компанія Mondelēz є одним із найбільших у світі виробників шоколаду та печива. У її портфель входять відомі бренди шоколаду та печива, такі як Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone та TUC, а до 2015 року – кавові бренди, такі як HAG, Jacobs та Velours Noir.

Нагадаємо, що Mondelez International потрапила до українського переліку спонсорів війни наприкінці травня 2023 року. За даними НАЗК, у 2022 році прибуток російського філіалу компанії склав 339 млн доларів (+303% за рік), а виручка – понад 1 млрд доларів (+38% за рік). При цьому бюджет країни-агресорки було поповнено на понад 61 млн доларів податків.

У червні 2023 року Reuters повідомляло, що частина компаній Північної Європи припинила продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.

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