Еврокомиссия оштрафовала производителя Oreo на €337,5 миллиона за искусственное завышение цен

Европейская комиссия оштрафовала компанию Mondelēz International на €337,5 млн за препятствование трансграничной торговле шоколадом, печеньем и кофейными продуктами между государствами-членами ЕС, нарушая правила конкуренции ЕС.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Согласно сообщению, расследование Комиссии показало, что Mondelēz нарушила правила конкуренции ЕС, участвуя в антиконкурентных соглашениях или согласованных действиях, направленных на ограничение трансграничной торговли различными видами шоколада, кофе и печенья, при этом злоупотребляя своим доминирующим положением на некоторых национальных рынках.

Комиссия пришла к выводу, что незаконная практика Mondelēz не позволяла розничным торговцам свободно закупать продукцию в государствах-членах ЕС по более низким ценам и искусственно разделяла внутренний рынок. Такие действия позволили Mondelēz продолжать продавать свою продукцию по более высокой цене, что в конечном итоге нанесло убытки потребителям в ЕС, которые в конечном итоге платили больше за шоколад, печенье и кофе.

Справка

Компания Mondelēz является одним из крупнейших в мире производителей шоколада и печенья. В ее портфель входят известные бренды шоколада и печенья, такие как Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone и TUC, а до 2015 года - кофейные бренды, такие как HAG, Jacobs и Velours Noir.

Напомним, что Mondelez International попала в украинский список спонсоров войны в конце мая 2023 года. По данным НАПК, в 2022 году прибыль российского филиала компании составила 339 млн долларов (+303% в год), а выручка – более 1 млрд долларов (+38% в год). При этом бюджет страны-агрессора был пополнен более чем на 61 млн долларов налогов.

В июне 2023 года Reuters сообщало, что часть компаний Северной Европы прекратила продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.

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