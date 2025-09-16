Bosch готовится к масштабным сокращениям из-за сложной ситуации в автомобильной отрасли

Крупнейший в мире поставщик автомобильной продукции Bosch планирует усилить сокращение издержек и персонала. Такое решение является результатом сочетания растущих издержек, торговых конфликтов и низкого спроса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Во вторник, 16 сентября 2025 года, компания объявила, что ее подразделение Mobility сталкивается с годовым разрывом в расходах около 2,5 млрд евро ($2,95 млрд).

Это связано с усилением конкуренции, более слабой, чем ожидалось, продажей автомобилей, а также задержками во внедрении электрических и автономных технологий.

"Мы продолжим и усилим корректировку нашего портфеля и структурные изменения. Это включает сокращение расходов по всем направлениям - от материалов и логистики до капитальных затрат и рабочих мест. К сожалению, мы не можем избежать дальнейшего сокращения персонала, кроме того, о чем мы уже сообщали", - говорится в заявлении Bosch.

Это решение подчеркивает давление, с которым сталкиваются европейские производители автозапчастей. Они вынуждены бороться со слабым спросом, одновременно инвестируя в модернизацию заводов и отказ от двигателей внутреннего сгорания. Многие производители сталкиваются с неиспользованными мощностями, а автопроизводители давят на них, требуя понижения цен.

Дальнейшее сокращение рабочих мест

С конца 2023 года Bosch внедряет серию программ сокращения рабочих мест – преимущественно в секторе поставщиков. Тысячи рабочих мест будут сокращены по всему миру, многие из которых – в Германии.

Однако они будут соблюдать соглашение, исключающее обязательные увольнения в подразделении в Германии до конца 2027 года. В частности, предполагается экономия расходов на материалы и энергию. Кроме того, ожидается повышение производительности.

Bosch уже начала реструктуризацию в Германии, сокращая рабочие места и производственные затраты, чтобы поддерживать прибыльность на фоне задержки внедрения технологий электрического и автономного вождения.

Немецкая компания все еще ожидает, что ее подразделение Mobility, производящее такие продукты, как топливные форсунки и программное обеспечение для помощи водителю, продемонстрирует умеренный рост в этом году — чуть менее 2% с учетом колебаний валютных курсов, но это значительно меньше предыдущих ожиданий.

Напомним, в апреле немецкая компания Bosch, насчитывающая более 418 тысяч сотрудников по всему миру, объявила о закрытии двух заводов в Германии в инструментальном секторе. Более 500 человек могут потерять работу.

Ранее в начале 2024 года концерн Bosch анонсировал сокращение 1200 рабочих мест в своем подразделении по разработке программного обеспечения до конца 2026 года.