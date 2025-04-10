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Bosch закрывает два завода в Германии: более 500 работников под угрозой увольнения
Немецкая компания Bosch, насчитывающая более 418 000 сотрудников по всему миру, объявила о закрытии двух заводов в Германии в инструментальном секторе. Более 500 человек могут потерять работу.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Один из ведущих производителей в сфере электроинструментов – компания Bosch объявила о планах закрытия двух заводов в Германии – в городах Зебниц и Штутгарт-Эхтердинген.
На этих заводах производят ударные дрели, перфораторы, угловые шлифмашины и садовый инструмент. Bosch планирует полностью прекратить производство на этих локациях до 2026 года, перенеся его в другие страны, в частности, в Венгрию (Мишкольц).
В компании объяснили это решение кризисом в строительном секторе, снижением спроса и падением рентабельности производства.
По словам члена правления Bosch Power Tools Томаса Донато, снижение производственной нагрузки и неэффективность предприятий не позволяют обеспечить их дальнейшее функционирование.
"Это тяжелое решение, но программы экономии, которые мы уже внедрили, оказались недостаточными", — подчеркнул он.
Новость вызвала возмущение среди профсоюзов и работников. Представитель IG Metall в Саксонии Уве Гарбе заявил:
"Мы будем бороться против этого всеми средствами. Вместо того чтобы переносить производство в страны с низкой оплатой труда, компания должна нести ответственность перед работниками, которые создали ей доходы в хорошие времена".
В четверг перед воротами завода в Зебнице запланирована встреча работников и профсоюзов.
Закрытие заводов – лишь часть более масштабной программы оптимизации. Еще летом 2024 года Bosch Power Tools согласовала с советом трудового коллектива сокращение 480 рабочих мест в административных и технических подразделениях головного офиса.
На сегодняшний день, из более 18 700 работников Bosch Power Tools, только 3 000 остаются в Германии. Производство все еще продолжается на объектах в Равенсбурге и Мурхардте, но профсоюзы опасаются дальнейших увольнений.
В начале 2024 года концерн Bosch анонсировал сокращение 1200 рабочих мест в своем подразделении по разработке программного обеспечения до конца 2026 года.