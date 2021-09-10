Бизнес 6 минут назад

Bosch планирует открыть в Украине завод по производству электроинструментов

Сейчас в компании исследуют возможные локации для производства, обсуждают, кто нам нем будет работать и преференции украинского правительства для инвесторов

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Один из ведущих мировых поставщиков технологий и услуг — немецкая компания Bosch, рассматривает возможность открыть в Украине мощности по производству электроинструментов.

Такую возможность обсуждали на встрече первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко с уполномоченным представителем и президентом группы Bosch в Украине, России, Республике Беларусь, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффаном Хоффманном.

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"Имеем серьезные намерения организовать в Украине мощности по производству электроинструмента. Сейчас в процессе исследования локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы", — сообщил Хоффманн.

Алексей Любченко в свою очередь сообщил представителям "Роберт БОШ ЛТД" о преференциях правительства для инвесторов, которые будут развивать бизнес в Украине.

"У нас полностью готов законодательный пакет для поддержки стратегических инвесторов, так называемые инвестняни. Условия — инвестиции свыше 20 млн евро, создание более 80 рабочих мест, зарплата выше средней в регионе. Вместо этого мы предлагаем очень привлекательные условия — налоговые льготы, таможенные преференции при ввозе оборудования и многое другое.

В Украине группа компаний Bosch представлена ​​с 1993 года и является крупнейшим поставщиком решений для автомобильной промышленности и вторичного рынка запчастей, а также промышленной и бытовой техники.

Деятельность Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: решения для мобильности, промышленные технологии, товары народного потребления, строительные технологии и энергетика. В группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах. Вместе с партнерами в сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена ​​почти в 150 странах.

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