Bosch закриває два заводи в Німеччині: понад 500 працівників під загрозою звільнення

Німецька компанія Bosch, яка налічує понад 418 000 співробітників по всьому світу, оголосила про закриття двох заводів у Німеччині в інструментальному секторі. Понад 500 працівників можуть втратити роботу.

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Про це пише німецьке видання Bild.

Один із провідних виробників у сфері електроінструментів - компанія Bosch оголосила про плани закриття двох заводів у Німеччині — у містах Зебніц та Штутгарт-Ехтердінген.

На цих заводах виготовляють ударні дрилі, перфоратори, кутові шліфувальні машини та садовий інструмент. Bosch планує повністю припинити виробництво на цих локаціях до 2026 року, перенісши його до інших країн, зокрема — в Угорщину (м. Мішкольц).

У компанії пояснили це рішення кризою в будівельному секторі, зниженням попиту та падінням рентабельності виробництва.

За словами члена правління Bosch Power Tools Томаса Донато, зниження виробничого навантаження та неефективність підприємств не дозволяють забезпечити їх подальше функціонування.

"Це важке рішення, але програми економії, які ми вже впровадили, виявилися недостатніми", — наголосив він.

Новина викликала хвилю обурення серед профспілок та працівників. Представник IG Metall у Саксонії Уве Гарбе заявив:

"Ми будемо боротися проти цього всіма засобами. Замість того, щоб переносити виробництво у країни з низькою оплатою праці, компанія повинна нести відповідальність перед працівниками, які створили їй прибутки у добрі часи".

У четвер перед воротами заводу в Зебніці заплановано зустріч працівників та профспілок.

Закриття заводів — лише частина масштабнішої програми оптимізації. Ще влітку 2024 року Bosch Power Tools погодила з радою трудового колективу скорочення 480 робочих місць в адміністративних і технічних підрозділах головного офісу.

Станом на сьогодні, з понад 18 700 працівників Bosch Power Tools, лише 3 000 залишаються в Німеччині. Виробництво все ще триває на об’єктах у Равенсбурзі та Мурхардті, але профспілки побоюються подальших звільнень.

Зауважимо, що на початку 2024 року концерн Bosch анонсував скорочення 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року.