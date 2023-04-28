Німецька компанія Bosch продала частину активів в Росії

Німецька технологічна група Bosch продала виробничі потужності на одному зі своїх заводів у Росії холдинговій компанії S8 Capital, яка планує зробити ребрендинг протягом шести місяців.

S8 Capital повідомила, що угода Bosch включала 100% акцій у трьох підприємствах Bosch - заводі свічок запалювання, заводі електроінструментів і заводі з виробництва опалювальних котлів - у місті Енгельс, пише Reuters.

"Транзакція завершена, і офіційна реєстрація нового акціонера відбудеться протягом наступних днів. Було домовлено зберігати деталі угоди в таємниці", — йдеться в заяві Bosch.

За повідомленням S8 Capital на заводі в Енгельсі залишилося близько 1000 співробітників, але виробництво заркивати не будуть, а продовжить інвестувати в нову компанію.

У компанії заявили, що санкції введені проти РФ, в тому числі на заводі в Енгельсі, розірвали більшу частину бізнесу з російськими клієнтами або призупинили його на багато місяців.

Незабаром після повномаштабного вторгнення, компанія Bosch заявила, що призупинила поставки компонентів для вантажівок всередині Росії та російським клієнтам частково через ознаки того, що її продукція використовується в нецивільних цілях у порушення місцевих контрактів.

Bosch все ще має два виробничих підприємства в Санкт-Петербурзі та Самарі. В компанії очікують подальших обмежень для своєї ділової діяльності в Росії, аж до повного її припинення.

Раніше стало відомо, що німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії.

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