Немецкая компания Bosch продала часть активов в России

Немецкая технологическая группа Bosch продала производственные мощности на одном из своих заводов в России холдинговой компании S8 Capital, которая планирует совершить ребрендинг в течение шести месяцев.

S8 Capital сообщила, что соглашение Bosch включало 100% акций в трех предприятиях Bosch – заводе свечей зажигания, заводе электроинструментов и заводе по производству отопительных котлов – в городе Энгельс, пишет Reuters.

"Транзакция завершена и официальная регистрация нового акционера состоится в течение следующих дней. Было договорено хранить детали соглашения в тайне", — говорится в заявлении Bosch.

По сообщению S8 Capital на заводе в Энгельсе осталось около 1000 сотрудников, но производство пахнуть не будут, а продолжит инвестировать в новую компанию.

В компании заявили, что санкции введены против РФ, в том числе на заводе в Энгельсе, разорвали большую часть бизнеса с российскими клиентами или приостановили его на многие месяцы.

Вскоре после полномасштабного вторжения компания Bosch заявила, что приостановила поставки компонентов для грузовиков внутри России и российским клиентам частично из-за признаков того, что ее продукция используется в негражданских целях в нарушение местных контрактов.

Bosch все еще имеет два производственных предприятия в Санкт-Петербурге и Самаре. В компании ожидают дальнейших ограничений для своей деловой деятельности в России, вплоть до ее полного прекращения.

Ранее стало известно, что немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены, подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России.

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