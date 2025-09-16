Bosch готується до масштабних скорочень через складну ситуацію в автомобільній галузі

Найбільший у світі постачальник автомобільної продукції Bosch планує посилити скорочення витрат і персоналу. Таке рішення є наслідком поєднання зростаючих витрат, торговельних конфліктів та низького попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

У вівторок, 16 вересня 2025 року, компанія оголосила, що її підрозділ Mobility стикається з річним розривом у витратах близько 2,5 мільярда євро ($2,95 мільярда).

Це пов'язано з посиленням конкуренції, слабшим, ніж очікувалося, продажем автомобілів, а також затримками у впровадженні електричних та автономних технологій.

"Ми продовжимо та посилимо коригування нашого портфеля та структурні зміни. Це включає скорочення витрат за всіма напрямками — від матеріалів та логістики до капітальних витрат та робочих місць. На жаль, ми не можемо уникнути подальшого скорочення персоналу, окрім того, про що ми вже повідомляли", - йдеться в заяві Bosch.

Це рішення підкреслює тиск, з яким стикаються європейські виробники автозапчастин. Вони змушені боротися зі слабким попитом, одночасно інвестуючи в модернізацію заводів та відмову від двигунів внутрішнього згоряння. Багато виробників стикаються з невикористаними потужностями, а автовиробники тиснуть на них, вимагаючи зниження цін.

Подальше скорочення робочих місць

З кінця 2023 року Bosch впроваджує серію програм скорочення робочих місць – переважно у секторі постачальників. Тисячі робочих місць будуть скорочені по всьому світу, багато з яких – у Німеччині.

Однак вони дотримуватимуться угоди, яка виключає обов'язкові звільнення у підрозділі в Німеччині до кінця 2027 року. Зокрема, передбачається економія на витратах на матеріали та енергію. Крім того, очікується підвищення продуктивності.

Bosch вже розпочала реструктуризацію в Німеччині, скорочуючи робочі місця та виробничі витрати, щоб підтримувати прибутковість на тлі затримки впровадження технологій електричного та автономного водіння.

Німецька компанія все ще очікує, що її підрозділ Mobility, який виробляє такі продукти, як паливні форсунки та програмне забезпечення для допомоги водієві, продемонструє помірне зростання цього року — трохи менше 2% з урахуванням коливань валютних курсів, — але це значно менше попередніх очікувань.

Нагадаємо, в квітні німецька компанія Bosch, яка налічує понад 418 000 співробітників по всьому світу, оголосила про закриття двох заводів у Німеччині в інструментальному секторі. Понад 500 працівників можуть втратити роботу.

Раніше, на початку 2024 року концерн Bosch анонсував скорочення 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року.