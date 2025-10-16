Nestle оголосила про масове скорочення: компанія звільнить 16 000 співробітників

Компанія Nestle, найбільший у світі виробник упакованих харчових продуктів, оголосила про значне скорочення персоналу та підвищення цільової суми економії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Новий генеральний директор Філіп Навратіль заявив у четвер, що компанія скоротить 16 000 робочих місць (5,8% від загальної кількості співробітників) у рамках заходів зі зниження витрат та відновлення довіри інвесторів.

Крім того, Nestle підвищила цільову суму економії коштів з 2,5 млрд франків до 3 мільярдів швейцарських франків ($3,77 млрд), яку планує досягти до кінця 2027 року.

Деталі скорочень

Компанія планує скоротити 12 000 офісних робочих місць ("білих комірців") протягом наступних двох років. Додатково буде скорочено 4 000 співробітників у виробництві та ланцюжку поставок у рамках вже діючих ініціатив.

Рішення про радикальні зміни прийнято на тлі безпрецедентного періоду управлінських потрясінь у Nestle.

Навратіль обійняв посаду СЕО після того, як його попередник, Лоран Фрейкс, був звільнений у вересні через нерозголошені стосунки з підлеглим. Невдовзі після цього голова правління Пол Бульке також достроково пішов у відставку.

Тиск інвесторів

Виробник KitKat, Nespresso та приправ Maggi бореться із загальмуванням зростання продажів, падінням ціни акцій та зростанням боргу, що посилило тиск з боку інвесторів. Компанія також стикається з імпортними тарифами США та загальною нестабільною споживчою довірою, оскільки світові споживачі дедалі більше надають перевагу здоровому харчуванню.

Попри глобальні виклики, квартальні результати компанії принесли позитивний сигнал. Реальне внутрішнє зростання (показник обсягів продажів) у третьому кварталі склало 1,5%, що значно перевищило очікування аналітиків (0,3%).

Аналітики Bernstein назвали скорочення чисельності персоналу "значним сюрпризом", але зазначили, що квартальні результати "підливають масла у вогонь відновлення" компанії. Ці позитивні дані можуть надати Навратілю необхідну перерву, щоб заявити про себе після його несподіваного підвищення.

Нагадаємо, найбільший у світі постачальник автомобільної продукції Bosch також планує посилити скорочення витрат і персоналу. Таке рішення є наслідком поєднання зростаючих витрат, торговельних конфліктів та низького попиту.