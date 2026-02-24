Nestlé отказывается от продаж популярного товара после десятилетий успеха

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestlé официально подтвердил намерение избавиться от остатков своего бизнеса по производству мороженого.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в публикации CNN.

В настоящее время компания ведет финальные переговоры с британской фирмой Froneri по продаже подразделения, включающего всемирно известные марки, как Häagen-Dazs и Drumstick.

Ожидается, что сумма сделки составит чуть менее одного миллиарда швейцарских франков.

Стратегическая перезагрузка

Новый генеральный директор Филипп Навратил, возглавивший компанию после громкого увольнения своего предшественника, объясняет этот шаг необходимостью убрать факторы, отвлекающие внимание от основного портфолио.

По мнению топменеджмента, бренды мороженого не имеют необходимого глобального масштаба в пределах структуры Nestlé, в отличие от кофе, кормов для животных или детского питания. Компания планирует сфокусировать все ресурсы на четырех ключевых направлениях, где ее позиции наиболее сильны.

Таким образом, Nestlé присоединяется к тренду крупных игроков рынка, таких как Unilever, которые также отделяют замороженные активы из-за сложной логистики и сезонности спроса.

Масштабные сокращения

Кроме изменений в продуктовом портфеле корпорация внедряет жесткую программу оптимизации затрат. В настоящее время идет процесс сокращения около шестнадцати тысяч рабочих мест по всему миру.

Основной акцент делается на внедрении искусственного интеллекта и автоматизации производства, что существенно уменьшить затраты в долгосрочной перспективе.

Рынок положительно отреагировал на эти новости: акции компании на торгах в Цюрихе продемонстрировали рост на три процента, поскольку инвесторы поддерживают курс на повышение эффективности разветвленной бизнес-империи.

Кризис из-за отзыва детских смесей

Несмотря на амбициозные планы по трансформации, компания столкнулась с серьезными репутационными и финансовыми вызовами из-за массового отзыва детских смесей в десятках стран.

Причиной явилось выявление опасного токсина в образцах продукции, что может приводить к тяжелым расстройствам пищеварения.

Ситуация приобрела критический характер после сообщений министерства здравоохранения Франции о расследовании смертей трех младенцев, хотя прямая связь с употреблением продукции пока не установлена.

Напомним, летом 2025 года в селе Смолыгов Волынской области компания Nestlé начала производство на новой пищевой фабрике, завершив реализацию инвестиционного проекта, объявленного в 2022 году. Первая производственная линия запущена после двухлетней подготовки, на что компания направила 40 миллионов швейцарских франков.